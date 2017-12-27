Топ-10 правоохоронців, яким подарували найбільше грошей

27 Грудня 2017
«Наші гроші» склали список правоохоронців – працівників прокуратури, поліції, представників судової системи, які отримали найбільше подарунків у грошовій формі за 2017 рік.
Старший оперуповноважений в особливо важливих справах департаменту Нацполіції Ольга Савіцька отримала у подарунок 1,7 млн грн від Віктора Савіцького.
провідному спеціалісту відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Харківської області Андрію Тимофєєву подарували батьки: 1,19 млн грн – тато Ігор Тимофєєв та 505 тис грн – матір Марина Тимофєєва.
отримала у подарунок начальник відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва Інна Яворська. Коштовний подарунок зробила Віра Калініченко.
став подарунком для судді Київського апеляційного господарського суду Лесі Сітайло. Обдаровувачем став батько судді Григорій Сітайло.
отримала у подарунок прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Олена Зінченко: 723 тисячі – від однофамілиці Олени Зінченко, і таку ж суму від Наталії Зінченко.
власником такої суми став Олег Петренко – замначальника-начальник відділу оперативно-аналітичного забезпечення управління захисту економіки в Харківській області департаменту захисту економіки Нацполіції. Гроші подарувала Маріанна Петренко. Пізніше за 1,5 млн грн поліцейський придбав Mersedes-Benz GLE 250 2017 року випуску.
отримав у подарунок прокурор відділу в департаменті підтримання державного обвинувачення ГПУ Олексій Попенко від Сергія Попенка.
подарувала Віра Дюк помічниці судді Голосіївського районного суду Києва Лесі Бродюк .
отримав у подарунок старший оперуповноважений управління захисту економіки в Києві департаменту захисту економіки Нацполіції Ігор Коханюк. 1,06 млн грн і потім ще 50 тисяч подарувала оперуповноваженому Катерина Коханюк.
1,07 грн отримала у подарунок прокурор Менської місцевої прокуратури Наталія Положій. 804,3 тис грн подарувала прокурорці Валентина Положій, а 268,1 тис грн – Іван Пушенко.
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