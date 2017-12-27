НОВИНИ

27.12.2017

Прокурор Холодницького закрив справу проти Довгого

Комунальники Франківська намагаються через суд узаконити тінізацію тарифу на прибирання територій

ДУСя докинула 73 мільйони на комп’ютерізацію Маріїнського палацу по нормальним цінам

Прокуратура та СБУ провели обшуки у будівельника школи за 46 мільйонів, яку збирався відкрити Порошенко

«Нафтогаз» поділився з Фаворовим одним мільярдом із 14 на газ для «Укртрансгазу»

Обленерго росіян замовило «своїм» Mercedes за 1,8 мільйона, ввезений Васадзе в Україну за мільйон

Для захисту від «приватівців» Мін’юст за $496 наймає на кілька днів британців, які домоглися арешту активів Коломойського

«Ляшківець» програв 18 мільйонів Міноборони за пожмашини, бо не повідомив АМКУ про плани взяти участь в торгах

Топ-10 правоохоронців, яким подарували найбільше грошей

26.12.2017

НКРЕКП задере на чверть ціну вугілля по «Роттердам+» і це принесе Ахметову ще 10 мільярдів

Суд скасував рішення АМКУ щодо 18-мільйонного штрафу для «Київенерго» Ахметова за монополізм

«Укрзалізниця» за півроку замовила «приватівцям» литва на 134 мільйони

Керівника «Київблагоустрою» та його замів підозрюють у розкраданні мільйонів на демонтажах МАФів

Суд не допустив детективів НАБУ до перевірки податкових операцій «КРТ» по «газовій справі» Дубневичів

Чиновниця Київської митниці не задекларувала квартиру та Mercedes-Benz

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Топ-10 правоохоронців, яким подарували найбільше грошей

27 Грудня 2017

«Наші гроші» склали список правоохоронців – працівників прокуратури, поліції, представників судової системи, які отримали найбільше подарунків у грошовій формі за 2017 рік.

1,7 млн грн

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах департаменту Нацполіції Ольга Савіцька отримала у подарунок 1,7 млн грн від Віктора Савіцького.

1,6 млн грн

провідному спеціалісту відділу організаційного та правового забезпечення  прокуратури Харківської області Андрію Тимофєєву подарували батьки: 1,19 млн грн – тато Ігор Тимофєєв та 505 тис грн – матір Марина Тимофєєва.

1,6 млн грн

отримала у подарунок начальник відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва Інна Яворська. Коштовний подарунок зробила Віра Калініченко.

1,5 млн грн

став подарунком для судді Київського апеляційного господарського суду Лесі Сітайло. Обдаровувачем став батько судді Григорій Сітайло.

1,4 млн. грн

отримала у подарунок прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Олена Зінченко: 723 тисячі – від однофамілиці Олени Зінченко, і таку ж суму від Наталії Зінченко.

1,3 млн грн

власником такої суми став Олег Петренко – замначальника-начальник відділу оперативно-аналітичного забезпечення управління захисту економіки в Харківській області департаменту захисту економіки Нацполіції. Гроші подарувала Маріанна Петренко. Пізніше за 1,5 млн грн поліцейський придбав Mersedes-Benz GLE 250 2017 року випуску.

1,2 млн грн

отримав у подарунок прокурор відділу в департаменті підтримання державного обвинувачення ГПУ Олексій Попенко від Сергія Попенка.

1,1 млн грн

подарувала Віра Дюк помічниці судді Голосіївського районного суду Києва Лесі Бродюк .

1,1 млн грн

отримав у подарунок старший оперуповноважений управління захисту економіки в Києві департаменту захисту економіки Нацполіції Ігор Коханюк1,06 млн грн і потім ще 50 тисяч подарувала оперуповноваженому Катерина Коханюк.

1 млн грн

1,07 грн отримала у подарунок прокурор Менської місцевої прокуратури Наталія Положій. 804,3 тис грн подарувала прокурорці Валентина Положій, а 268,1 тис грн – Іван Пушенко.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.12.2017

І-Франк Комунальники Франківська намагаються через суд узаконити тінізацію тарифу на прибирання територій

Київ ДУСя докинула 73 мільйони на комп’ютерізацію Маріїнського палацу по нормальним цінам

Рівне Прокуратура та СБУ провели обшуки у будівельника школи за 46 мільйонів, яку збирався відкрити Порошенко

Чернівці Обленерго росіян замовило «своїм» Mercedes за 1,8 мільйона, ввезений Васадзе в Україну за мільйон

26.12.2017

Київ Суд скасував рішення АМКУ щодо 18-мільйонного штрафу для «Київенерго» Ахметова за монополізм

Київ Керівника «Київблагоустрою» та його замів підозрюють у розкраданні мільйонів на демонтажах МАФів

Київ Чиновниця Київської митниці не задекларувала квартиру та Mercedes-Benz

Луганськ Луганські та донецькі медики замовляють знеболювальне Кетамін вдвічі дорожче від решти України

25.12.2017

Суми Фірма помічника Молотка доводитиме у суді непричетність до розпилу 7 мільйонів на котельні в Шостці

Дніпро Фірми нардепа Мартиняка розіграли 72 мільйони на білоруські тролейбуси для Дніпра

Київщина У Кагарлику вартість «Доступних ліків» відшкодовують лише комунальному улюбленцю, ігноруючи конкурента

24.12.2017

Миколаїв Порт «Ольвія» знизив прибуток в двічі після переходу з перевалки металу на зерно

Полтава Десятки родовищ «Голден Дерріку» на Полтавщині поділили оточення Порошенка та Авакова

Чернігів Чернігівський онкодиспансер купив американський томограф за 24 мільйони

Донецьк Новостворена фірма керівника «Рожниторфу» отримає 80 мільйонів «Селидіввугілля» за запчастини

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ