Прокуратура та СБУ провели обшуки у будівельника школи за 46 мільйонів, яку збирався відкрити Порошенко

21 грудня у Костопільському районі Рівненської області відкрили нову школу, а напередодні в обласному центрі столична команда з Генпрокуратури та СБУ провела обшуки у офісі ТОВ «Стиль-декор», яка будувала навчальний заклад. Про це написала Алла Садовник у виданні «Рівне вечірнє».

Спочатку у 2016 р. департамент з будівництва Рівненської ОДА замовив «Стиль-декору» будівництво школи на 226 учнівських місць по вул. Шевченка, 45 в с. Пісків Костопільського району за 28 млн грн., але потім була укладена додаткова угода, і школа подорожчала на 18 млн грн. до 46 млн.

За словами директора департаменту Ярослава Мазярчука, правоохоронці не зверталися до нього за коментарями чи документами, які стосуються «Стиль-Декору», і обшуки нібито не вплинули на відкриття школи, на якому планував бути президент України Петро Порошенко. Але замість нього учбовий заклад відкрив віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

«Стиль-декор», яке є одним з лідерів на Рівненщині за кількістю виграних тендерів на будівництво та ремонти соціальних закладів (понад 300 млн грн.), віднедавна стало фігурантом кількох кримінальних проваджень. Окрім «Стиль-декору» у судових ухвалах також згадуються фірми-партнери із групи, пов’язаної із родиною бізнесмена Юрія Фалко: ПВКФ «Фіалка», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», ПП «Вестінвестбуд». В одному з судових рішень йдеться, що Фалко є організатором діяльності усіх цих фірм.

Зокрема, підприємствам закидають привласнення бюджетних коштів під час ремонтів доріг на Рівненщині. Фірми підозрюються у використанні асфальтобетону, що не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації і нормам, а також завищенні вартості витрат на заробітну плату.

В іншому провадженні, що стосується ремонту та будівництва соціальних закладів, зазначено що фірми завищували вартість матеріалів, витрати, обсяги виконаних робіт, використовували матеріали, що не відповідають вимогам, вносили недостовірні дані до актів приймання виконаних робіт.

Слідчі також вважають, що цінові пропозиції, за якими «Стиль-Декор» вигравало торги, не відповідають необхідним майбутнім затратам на виконання робіт, що може негативно вплинути на їхню якість.

«Стиль-Декор» записано на Віру Рожчук. Це дружина Олександра Рожчука, який разом з бізнесменом Миколою Цупруком заснували громадську організацію «Комбат Самбо». Юрій Фалко — їхній бізнес-партнер. Успіх фірм, близьких до цієї групи, раніше пов’язували із першим заступником голови Рівненської ОДА Юрієм Приварським, який колись працював юристом у фірмі родини Фалко. Втім і після звільнення Приварського компанії продовжують вигравати тендери. Видання також написало, що зацікавленою особою на тендерних перемогах «Стиль-Декору» є нардеп від «Народного фронту» Юрій Вознюк. Донедавна його громадська приймальня була у сусідньому до «Стиль-Декору» кабінеті.

Від «Наших грошей»:

Рожчук також володіє ТОВ «Академія безпеки «Альфа» з Олександром Черкасом і Надією Ясінською, ТОВ «Єврошпон Смига +» із депутатом Костопільської міськради від «Самопомічі» Андрієм Коренчуком, Володимиром Лєбєдєвим і Михайлом Чикуном, ТОВ «Укр-Тест-Авто» з Оленою Булавською, ТОВ «Альфа-Хімпром» із Миколою Цупруком, а також ПП «Альфа-Метал». Ці компанії зареєстровані за однією адресою з переможцем по вул. Мазепи, 4А/6А, офіс 303 або в сусідньому офісі 302. Будівельна техніка «Стиль-Декору» орендована у ПАТ «Мехбудсервіс» Віктора Богданця.

Станом на кінець року переможець отримав підрядів виключно на Рівненщині на 374,51 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво, Прокуратура