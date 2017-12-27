НОВИНИ

27.12.2017

Прокурор Холодницького закрив справу проти Довгого

Комунальники Франківська намагаються через суд узаконити тінізацію тарифу на прибирання територій

ДУСя докинула 73 мільйони на комп’ютерізацію Маріїнського палацу по нормальним цінам

Прокуратура та СБУ провели обшуки у будівельника школи за 46 мільйонів, яку збирався відкрити Порошенко

«Нафтогаз» поділився з Фаворовим одним мільярдом із 14 на газ для «Укртрансгазу»

Обленерго росіян замовило «своїм» Mercedes за 1,8 мільйона, ввезений Васадзе в Україну за мільйон

Для захисту від «приватівців» Мін’юст за $496 наймає на кілька днів британців, які домоглися арешту активів Коломойського

«Ляшківець» програв 18 мільйонів Міноборони за пожмашини, бо не повідомив АМКУ про плани взяти участь в торгах

Топ-10 правоохоронців, яким подарували найбільше грошей

26.12.2017

НКРЕКП задере на чверть ціну вугілля по «Роттердам+» і це принесе Ахметову ще 10 мільярдів

Суд скасував рішення АМКУ щодо 18-мільйонного штрафу для «Київенерго» Ахметова за монополізм

«Укрзалізниця» за півроку замовила «приватівцям» литва на 134 мільйони

Керівника «Київблагоустрою» та його замів підозрюють у розкраданні мільйонів на демонтажах МАФів

Суд не допустив детективів НАБУ до перевірки податкових операцій «КРТ» по «газовій справі» Дубневичів

Чиновниця Київської митниці не задекларувала квартиру та Mercedes-Benz

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Обленерго росіян замовило «своїм» Mercedes за 1,8 мільйона, ввезений Васадзе в Україну за мільйон

27 Грудня 2017

ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 24 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Комплектенергопоставка» легковий автомобіль за 1,76 млн грн., що дорівнює $65 335. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До червня 2018 року поставлять вживаний чорний позашляховик Mercedes-Benz GLE SUV 250 d 4MATIC 4х4 2017 року випуску із дизельним двигуном Євро-6 об’ємом 2,1 л потужністю 204 к. с. та автоматичною коробкою передач 9G-Tronic. Його державний номер – АА3454РТ, а VIN-номер – WDC1660041A966798.

Ціна прив’язана до долара за формулою: нова ціна = стара ціна х (курс на дату поставки чи оплати / курс на дату розкриття пропозицій чи підписання договору).

За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у липні новий автомобіль із цим VIN-номером в Україну для ПрАТ «АвтоКапітал» Таріела Васадзе імпортувало ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» колишніх партнерів Нини Васадзе Кетевана Джорбенадзе та Інги Есіава через польську логістичну фірму «STS Logistic Sp. z o.o.» від німецького виробника «Daimler AG». Його вартість становила 1,01 млн грн., або $38 691. без урахування акцизу, мита і ПДВ.

Автомобіль має системи безпеки та допомоги при спуску і підйомі, камеру заднього виду, передні й задні парктроніки, датчики «сліпої» зони, круїз-контроль, електропривод багажника, дев’ять подушок безпеки, протиаварійні шини Run-Flat, коректор рівня фар, підігрів двигуна і паливної системи тощо.

Передбачено аванс 50% та оплату решти протягом місяця після поставки товару або повну попередню оплату за наявності фінансування.

Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,80 млн грн.

Єдиним конкурентом з автомобілем тієї ж моделі було калинівське ТОВ «Техкомплект» Володимира, Михайла, Миколи і Василя Онищуків (перші двоє – з Алушти, другі – з-під Києва). Їм також належать ТОВ «Мир – Автозапчастина» і кримське ТОВ «Борисфен», яке теж входить до складу засновників суперника.

Столичною «Комплектенергопоставкою» володіють ТОВ «Центр управління проектами – Буча» Ірини Богуш і ТОВ «Енергопоставка» Володимира Чередніченка. Останній разом з обома фірмами-засновниками фігурує у структурі власності ПАТ «Перший інвестиційний банк», яким належить групі «VS Energy» депутата російської Держдуми Олександра Бабакова, Євгенія Гінера і Михайла Спектора. Ця ж група управляє «Чернівціобленерго».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.12.2017

І-Франк Комунальники Франківська намагаються через суд узаконити тінізацію тарифу на прибирання територій

Київ ДУСя докинула 73 мільйони на комп’ютерізацію Маріїнського палацу по нормальним цінам

Рівне Прокуратура та СБУ провели обшуки у будівельника школи за 46 мільйонів, яку збирався відкрити Порошенко

Чернівці Обленерго росіян замовило «своїм» Mercedes за 1,8 мільйона, ввезений Васадзе в Україну за мільйон

26.12.2017

Київ Суд скасував рішення АМКУ щодо 18-мільйонного штрафу для «Київенерго» Ахметова за монополізм

Київ Керівника «Київблагоустрою» та його замів підозрюють у розкраданні мільйонів на демонтажах МАФів

Київ Чиновниця Київської митниці не задекларувала квартиру та Mercedes-Benz

Луганськ Луганські та донецькі медики замовляють знеболювальне Кетамін вдвічі дорожче від решти України

25.12.2017

Суми Фірма помічника Молотка доводитиме у суді непричетність до розпилу 7 мільйонів на котельні в Шостці

Дніпро Фірми нардепа Мартиняка розіграли 72 мільйони на білоруські тролейбуси для Дніпра

Київщина У Кагарлику вартість «Доступних ліків» відшкодовують лише комунальному улюбленцю, ігноруючи конкурента

24.12.2017

Миколаїв Порт «Ольвія» знизив прибуток в двічі після переходу з перевалки металу на зерно

Полтава Десятки родовищ «Голден Дерріку» на Полтавщині поділили оточення Порошенка та Авакова

Чернігів Чернігівський онкодиспансер купив американський томограф за 24 мільйони

Донецьк Новостворена фірма керівника «Рожниторфу» отримає 80 мільйонів «Селидіввугілля» за запчастини

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ