«Ляшківець» програв 18 мільйонів Міноборони за пожмашини, бо не повідомив АМКУ про плани взяти участь в торгах

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ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» подала позов на рішення адмінколегії Антимонопольного комітету по закупівлі Міністерством оборони пожежних машин у іншої фірми. Про це свідчить постанова Окружного адмінсуду Києва від 14 грудня.

Суд відмовив у задоволенні забезпечення позову шляхом заборони Міністерству оборони укладати договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі пожежних автоцистерн на суму 18,45 млн грн. Справу призначено на 7 лютого.

На думку «Пожмашини», Міністерство оборони провело свою закупівлю з використанням дискримінаційних умов. Наприклад, замовник визначив, що пожежні автоцистерни мають бути доставлені у військову частину в Старокостянтинів Хмельницької області вже 26 грудня. З урахуванням того, що початково торги були призначені на початок грудня, то в учасників лишалось би всього два тижні на виготовлення обладнання. Тоді як за даними «Пожмашини», на виготовлення однієї автоцистерни потрібно від 45 до 180 днів. Відтак брати участь в торгах міг лише той учасник, у якого б вже такі машини були виготовлені.

За даними скаржника, у фірми  ТОВ “Проектно-виробнича компанія “Конструкторське бюро пожежних та спеціальних машин”, яка зрештою і була обрана переможцем торгів Міноборони, могла бути на складі саме така техніка і саме у тій кількості, яку хотіло Міноборони.

«В 2015 році Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергопромсоюз» було здійснено спробу постачання Державній службі України з надзвичайних ситуацій аналогічних одиниць техніки, виробником якої було ТОВ “Проектно-виробнича компанія “Конструкторське бюро пожежних та спеціальних машин”. Ця техніка була не прийнята ДСНС України через невідповідність її технічним вимогам до предмету закупівель, і повинна була перебувати на балансі ТОВ “Проектно-виробнича компанія “Конструкторське бюро пожежних та спеціальних машин”», – вказала «Пожмашина» у скарзі в АМКУ.

Також у скарзі йшлось про занижені технічні вимоги, які Міноборони виставило до пожмашин. Наприклад, Міноборони на всіх інших закупівлях автоцистерн цього року вимагало гарантійний термін експлуатації 10 років, а саме по цьому лоту – вдвічі менший термін 5 років.

Також Міноборони не виставило вимогу про готовність до руху автоцистерні після 12 годин вимкнення не більше ніж через 30 секунд з моменту пуску маршового двигуна.

Все це у сукупності дало підстави «Пожмашині» вважати, що замовник хоче придбати автоцистерні у «конкретного учасника, дискримінуючи інших учасників, зокрема виробників до яких належить і Позивач».

У цій скарзі від 14 грудня «Пожмашина» просила АМКУ прийняти рішення про встановлення порушень процедури закупівлі, зобов’язати замовника скасувати рішення про визначення переможця та взагалі відмінити процедуру закупівлі.

АМКУ відмовив у цьому, оскільки оскаржувати дискримінаційній умови потрібно було до проведення торгів, а не після..

Разом з тим, «Пожмашина» оскаржували дискримінаційні умов і раніше, до проведення торгів. Відповідна скарга була подана 29 листопада. Але в ній не було фрази «…зокрема виробників до яких належить і Позивач». З цього АМКУ зробило висновок, що скарга «не містить обґрунтування наявності порушених прав […] Скаржника, пов’язаних із участю у Процедурі закупівлі».

Від «Наших грошей». Тобто спочатку скаржник фактично не довів, що збирається брати участь у торгах, а тому йому відмовили без розгляду рішення по суті. А коли він виправив обґрунтування і справді взяв участь у торгах, то скаржитись саме на дискримінаційні вимоги було вже пізно.

«Пожмашина» зареєстрована у Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». Бенефіціаром вказано директора «Пожмашини» Олега Борща, який торік ішов у Чернігівську облраду від Радикальної партії. Підписантом «Пожмашини» є Валерій Іващенко, депутат Прилуцької райради від Радикальної партії.

Із прилуцьким заводом був пов’язаний Сергій Авер’янов, який із червня 2015 року по травень 2016 року працював першим заступником нинішнього голови ДСНС Миколи Чечоткіна. Його помешкання торік обшукували у зв’язку з тендером на поставку пожежної техніки, однак справа проти нього досі не у суді. (Докладніше у матеріалі «Розплата з Ляшком».)

ТОВ «Проектно-виробнича компанія «Конструкторське бюро пожежних та спеціальних машин» зареєстровано у Прилуках на тій же вулиці Констянтинівській, що і «Пожмашина». Засновниками є Віктор Постол і Андрій Обіходенко.

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