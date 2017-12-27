Комунальники Франківська намагаються через суд узаконити тінізацію тарифу на прибирання територій

Вищий господарський суд України залишив без задоволення касаційну скаргу комунального підприємства Івано-Франківської міськради «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» щодо визнання недійсним рішення АМКУ про зловживання комунальниками монопольним становищем та накладення на підприємство 100 тис. грн штрафу. Про це свідчить постанова суду від 7 грудня.

У червні 2013 року Тимчасова адміністративна колегія АМКУ визнала комунальну івано-франківську «Муніципальну інвестиційну управляючу компанію» (на той час – КП «Єдиний розрахунковий центр») такою, що займає монопольне становище на ринку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в Івано-Франківську, а також зловживає ним у частинах:

розрахунку завищеної собівартості послуги з прибирання прибудинкової території через врахування недостовірних площ прибудинкових територій;

укладенні зі споживачами договорів приєднання, зміст та умови яких порушують права споживачів.

Завищення собівартості послуг з утримання, йдеться у рішенні АМКУ, призвело до необґрунтованих прибудинкових тарифів, а надсилання у рахунках-фактурах вже узагальненої інформації (без розкриття вартості складових тарифу) обмежує інтереси споживачів – за наявності конкуренції на ринку, споживачі могли б обрати іншого надавача послуг.

Як встановили в АМКУ, комунальники порушували законодавство про захист економічної конкуренції вже на етапі укладення договорів приєднання – у якості додатка надсилали споживачам лише витяг з рішення Івано-Франківської міськради з зазначенням структури, періодичності та строків надання послуг з утримання – без зазначення тарифів на її складові. А умови та зміст договорів, які «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» надсилала споживачам, не відповідали вимогам Типового договору.

За вчинення цих порушень Колегія оштрафувала комунальне підприємство на загалом 200 тис. грн – по 100 тисяч за кожне з порушень.

Ще у 2013 році КП звернулось до суду з позовом проти АМКУ про визнання цього рішення недійсним, однак, програло у всіх інстанціях. На другому судовому колі, коли справа потрапила в касацію, суд припинив провадження через набрання законної сили первинного рішення у справі (від 02.12.2013).

У січні 2014 року комунальники звернулись до Антимонопольного комітету із заявою про перегляд рішення в частині, яка стосувалась порушення антимонопольного законодавства при укладенні зі споживачами договорів приєднання, за яке отримала 100 тис. грн штрафу. Однак, АМКУ залишив його без змін.

Саме з позовом про визнання недійсним рішення АМКУ, прийнятого за наслідками перегляду первинних висновків Комітету, комунальники і прийшли в суд восени 2016 року. І вже програли перше судове коло.

У своїх висновках суди керувались тим, що позивач не спростував обставин, викладених у рішенні АМКУ.

Зокрема, один із доводів комунальників не спростував висновків АМКУ, а зрикошетив на користь відповідача.

Позивач згадав про наявність істотних обставин, які не були відомі АМКУ станом на датку прийняття рішення, а саме про висновки судів, які визнавали законними договори приєднання «Муніципальної інвестиційної управляючої компанії». У зазначених судових ухвалах, відмічали суди уже під час розгляду позову комунальників до АМКУ, визначалася правомірність договорів, незважаючи на неоформлення їх в індивідуальному порядку. Крім того, відмічали суди, у рамках цих справ не розглядалися питання щодо можливого обмеження інтересів споживачів через невідповідність окремих умов договору вимогам Типового договору.

Від грудня 2015 року керівником КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» є Мирон Джус. З січня 2013 року в статусі виконуючих обов’язків підприємство очолювали Петро Шкутяк, пізніше – Руслана Василюк.

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