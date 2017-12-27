Для захисту від «приватівців» Мін’юст за $496 наймає на кілька днів британців, які домоглися арешту активів Коломойського

Міністерство юстиції України 20 листопада повідомило про намір укласти угоду з міжнародною юридичною фірмою «Hogan Lovells» (Британія) про послуги додаткового юридичного радника на $496. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірму планують найняти на послуги до 31 грудня 2017 року. У випадку укладення угоди в грудні, тобто лише кілька днів, фірма представлятиме інтереси України у справі за позовом міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» – кіпрських компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» і «Bordo Management Limited», пов’язаних із групою «Приват». Сума позовних вимог становить близько $5,44 млрд.

Від «Наших грошей». На 2018 рік потрібно буде укладати нову угоду, і її можна буде провести за переговорною процедурою «в того самого постачальника з метою уніфікації». Ціна тоді визначатиметься вже без конкурентних торгів в результаті перемовин між замовником і підрядником.

У повідомленні сказано, що «арбітражне провадження у цій справі з початку року зазнало суттєвих змін, з огляду на які виникає потреба у посилення команди радників, які представляють державу у цій справі, для отримання альтернативної правової позиції з питань, які мають значення для справи SCC №2015/092». Раніше Мінюст також уклав угоду щодо цієї справи з фірмою «Latham & Watkins (London) Llp» (Великобританія).

Спершу британська фірма «Hogan Lovells» пропонувала послуги за $33 тис, що на два відсотки дешевше від очікуваної вартості закупівлі в 898 тис грн., або $34 тис. Однак потім знизила ціну ще у 67 разів.

Нині остаточна ціна конкурента «Foley Hoag AARPI» (США) становила $27 тис, «Shearman & Sterling LLP» (США) – $16 тис, «Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP» (США) – $10 тис, а «Allen & Overy LLP» (Британія) – $12 тис. Також на переговори запросили «White & Case LLP» (США) і «Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP» (США), але вони не подали комерційні пропозиції.

Нагадаємо, «Hogan Lovells» проводила дослідження та аналіз «Приватбанку». Нещодавно суд дозволив прокуратурі вилучити копії їхніх результатів разом із результатами розслідувань «форензік» британських «Kroll Associates U.K. Limited» та «AlixPartners Services UK LLP». Згодом у банку пройшли обшуки за підозрою в створенні його посадовцями схеми з виведення коштів через кредитування юросіб. Це відбулося після зустрічі в Амстердамі (Нідерланди) генпрокурора Юрія Луценко з екс-співвласником «Приватбанку» Ігорем Коломийським, яку генпрокурор назвав «випадковою».

Також «Hogan Lovells» представляє державний «Приватбанк» у справі за позовом проти його колишніх власників. Днями Високий суд Лондона в рамках цієї справи арештував активи Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова по всьому світу.

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