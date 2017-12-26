«Укрзалізниця» за півроку замовила «приватівцям» литва на 134 мільйони

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Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» у червні-листопаді за результатами тендерів уклала 17 угод із ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» про поставку запасних частин до вантажних вагонів на загальну суму 133,77 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

З усіх угод 12 були укладені в один день 14 листопада з однаковою вартістю в 3,96 млн грн. Таке дроблення закупівлі сумарною вартістю більше 133 тисяч євро дозволило залізничниками провести звичайні відкриті торги замість відкритих торгів із публікацією англійською мовою та прекваліфікацією. Крім того, два договори за результатами допорогових торгів підписали влітку – на 3,64 млн грн. і 3,17 млн грн.

І нарешті, три найбільші угоди на суму 79,44 млн грн. уклали восени за підсумками відкритих торгів із публікацією англійською мовою та прекваліфікацією. Вони передбачають дату виготовлення не раніше 2017 року, п’ятирічний гарантійний строк експлуатації та забезпечення виконання зобов’язань у розмірі 5%.

Загалом за всіма контрактами поставлять такий товар власного виробництва:

  • 1 689 балок надресорних кр. №7055.00.010 СБ укомплектованих балкою надресорною кр. 7020.00.001-02 по 25 344 грн.
  • 3 378 рам бокових кр. №7055.00.020-0СБ укомплектованих рамою боковою кр. 7020.00.002-0 по 26 928 грн.

У травні й липні інші філії «Укрзалізниці» замовляли їх у цього заводу по стільки ж.

Сума угод на 0,04% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 133,82 млн грн.

Єдиним конкурентом на більшості тендерів було ТОВ «Машбудінвест» кіпрської фірми «Форвінком Лімітед» Христофороса Малактоса, на двох – ТОВ «Меноріта», пов’язане із «Приватом», а на одному з переможцем змагалися «Меноріта» і ТОВ «Євроклінсервіс» Дмитра Мантюка.

Акціонерами «Кременчуцького сталеливарного заводу» є кіпрські фірми «Девісал лімітед», «Сертако Лімітед» і «Діфано Інвестментс Лтд». За даними з відкритих джерел, його контролює група «Приват», а раніше серед акціонерів була фірма «Теко-Дніпрометиз» Сергія Тігіпка. У держреєстрі останній досі значиться кінцевим бенефіціаром заводу через «Sertaco Limited» і «Devisal Limited». Контролером через «Defano Investments Ltd» записана кіпріотка Natalia Dagdalenidi.

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