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Суд скасував рішення АМКУ щодо 18-мільйонного штрафу для «Київенерго» Ахметова за монополізм

26 Грудня 2017

Вищий господарський суд України залишив без змін постанову Київського апеляційного госпсуду щодо визнання недійсним та скасування рішення АМКУ про накладення 17,96 млн грн штрафу на ПАТ «Київенерго» за зловживання монопольним становищем на ринку передачі (розподілу) електричної енергії власними місцевими локальними електромережами. Про це свідчить постанова суду від 14 грудня.

У лютому цього року тимчасова адміністративна колегія АМКУ оштрафувала ПАТ «Київенерго» за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електроенергії протягом 2016 року.

Як встановила колегія, «Київенерго» створювало перешкоди для доступу на ринок постачальникам за нерегульованим тарифом, зокрема, ТОВ «ЕК Енолл» та ПрАТ «Карбон».

Йшлося про встановлення необґрунтованих вимог до проекту договору на розподіл електроенергії, зокрема:

  • обов’язкового погодження переліку споживачів, які отримують електричну енергію від постачальників за нерегульованим тарифом (ПНТ);
  • передачі електричної енергії виключно споживачам, мережі яких знаходяться на балансі ПАТ «Київенерго»;
  • використання споживачами постачальників за нерегульованим тарифом системи обліку електричної енергії АСКОЕ;
  • встановлення кінцевого терміну дії договору про передачу електричної енергії місцевими (локальним) електричними мережами без можливості автоматичної пролонгації строку його дії.

Фактично, повідомляли в АМКУ, цими діями «Київенерго» обмежило ПНТ у виборі ними потенційних споживачів та позбавило їх можливості здійснювати господарську діяльність у Києві.

Кілька місяців потому, у квітні, «Київенерго» звернулось до суду з позовом до АМКУ про визнання недійсним та скасування його рішення. Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги компанії. Це рішення залишили без змін суди другої та третьої інстанцій.

У своїх висновках суди зауважили, що вирішення розбіжностей, які виникли при укладенні договору між двома постачальниками за нерегульованим тарифом та «Київенерго» були передані останнім до суду. Відтак, це питання регулюється нормами Господарського та Цивільного кодексів України. І є помилковим застосовувати до його вирішення норми ЗУ «Про захист економічної конкуренції», що зробило АМКУ при прийнятті рішення щодо накладення штрафу на «Київенерго».

Також, суди першої-другої інстанцій відмітили, що у своєму рішенні Комітет здійснив опис товарних меж ринку суто формально, не врахувавши його широти, в результаті чого помилився, називаючи становище «Київенерго» на ринку – монопольним із часткою 100%.

У своєму рішення АМКУ зазначає, що територіальними межами ринку є територія Києва, на якій розташовані електричні мережі, що знаходяться на балансі «Київенерго». Однак, заперечив суд, Комітет не обґрунтував, яким чином були визначені ці межі ринку.

Суд першої інстанції встановив, що «Київенерго» здійснює свою діяльність з розподілу електроенергії у Києві та Київській області. А на цій території діють також ПАТ «Київобленерго» (26,06% ринку), ПАТ «Вінницяобленерго» (11,01% ринку), ПАТ «Українська залізниця» (24,03% ринку). У цих територіальних межах частка ринку «Київенерго» становить всього 38,89% ринку.

З цим погодились суди наступних інстанцій. Апеляційний суд додав, що Комітет також не врахував присутності на ринку передачі електроенергії трансформаторних підстанцій.

Також у судів виникли зауваження до рішення АМКУ у частині не дослідження таких питань як: чи має «Київенерго» ринкову владу на ринку передачі та на суміжному ринку постачання електричної енергії? Чи може самостійно формувати цінову політику? Чи може формувати обороти товару? Крім того, суди зауважили, що Комітет не взяв до уваги економічну недоцільність не допуску «Київенерго» інших постачальників на ринок передачі електричної енергії.

Нагадаємо, 97% ПАТ «Київенерго» контролюють структури бізнесмена Ріната Ахметова. У серпні цього року держава в особі НАК «Енергетична компанія України» продала свої 25% акцій «Київенерго» компанії «Ornex Limited» за стартовою ціною – 759,63 млн грн (28,04 грн за акцію).

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