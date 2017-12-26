Мін’юстівці тільки після тендеру покажуть переможцю опис бланків, які замовляють за 173 мільйони

ДП «Київська офсетна фабрика» Міністерства фінансів України 20 грудня оскаржило в АМКУ закупівлю ДП «Національні інформаційні системи» («НІС») Міністерства юстиції України спеціальних бланків нотаріальних документів на очікувану суму 172,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Зі строком поставки до кінця 2019 р. планують замовити 14,40 млн бланків форматом 297х210 мм на папері з деревинної целюлози без оптичного відбілювача масою 95 г/кв. м із двотоновим водяним знаком, захисними волокнами, хімічним захистом і QR-кодом.

Тендер знаходиться на стадії подання пропозицій.

На думку скаржника, технічний опис предмета закупівлі не містить детального опису та схем захисту, що порушує закон «Про публічні закупівлі». У цьому описі є посилання на розроблену схему захисту, хоча сама схема захисту відсутня як у тендерній документації, так і в будь-якому наказі Мін’юсту.

У проекті договору теж є посилання на технічний опис, затверджений наказом Мінюсту. Отже, будь-який учасник не зможе погодитись виготовляти товар, якщо відносно нього ще не існує технічного опису, адже неможливо визначити спроможність виготовлення такого товару та підрахувати витрати на його виготовлення і собівартість одиниці продукції.

Причому в запитаннях до процедури замовник повідомив «Київській офсетній фабриці», що затверджений наказом Мін’юсту технічний опис бланків має гриф «Для службового користування» і не може бути оприлюднений у «Прозорро». Тож він надасть його безпосередньо переможцю торгів після укладення з ним відповідного договору. Що виключає можливість учасникам прорахувати свою цінову пропозицію до торгів.

Також скаржник вважає, що строк поставки до кінця 2019 р. порушує вимогу закону про здійснення закупівлі відповідно до річного плану, і хоче його зміни на кінець 2018 р.

Адмінколегія АМКУ має вирішити, чи буде розглядати скаргу, протягом трьох робочих днів, тобто до кінця дня 25 грудня.

Нагадаємо, у червні через відсутність потреби відмінено аналогічний тендер із таким же обсягом поставки, але з нижчою на 20% очікуваною вартістю закупівлі в 144 млн грн.

У листопаді 2015 р. «НІС» замовило пов’язаним фірмам ТОВ «Інпрес» і ТОВ «Видавничий дім «Сам» таких бланків на 128,00 млн грн.

Зареєстроване у травні 2015 р. держпідприємство «Національні інформаційні системи» із лютого 2016 р. очолює Станіслав Лур’є.

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