Дружина українського чиновника найнялась на кремлівське ЗМІ висвітлювати ситуацію в Україні

Дружина екс-старшого слідчого МВС Дмитра Горшкова Карина Горшкова отримала від державного інформаційного агентства Росії «ІТАР-ТАСС» підряд вартістю 2,57 млн руб (1,23 млн грн) за послуги з написання публікацій про політичну та економічну ситуацію в Україні. Про це повідомляється в Єдиній інформаційній системі у сфері закупівель Росії.

Замовлено послуги з написання текстових матеріалів у рамках висвітлення політичної та економічної ситуації в Україні. У розділі про предмет договору уточнюється, що йдеться про надання послуг «науковими та технічними консультантами». Термін виконання договору становить два роки – з початку 2017 по кінець 2018 року.

Горшкова отримала підряд за неконкурентною процедурою закупівлі у єдиного замовника (без проведення торгів). Договір датований 28 грудня 2016 року, однак інформацію про його підписання замовник опублікував лише влітку 2017 року, як зазначено у системі «з порушенням термінів».

Згідно з інформацією про виконання договору, станом на грудень цього року замовник заплатив підряднику сумарно 738 тис. руб (354 тис. грн).

Карина Горшкова за освітою – юрист, навчалась на заочному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка.

За даними «Youcontrol», протягом 2014-середини 2015 років була керівником ТОВ «Борд Сервіс» харків’янина Юхима Попова, який до 2017 року працював провідним консультантом-адміністратором Регіонального сервісного центру МВСУ в Харківській області.

Чоловік Горшкової, також юрист за освітою Дмитро Горшков, донедавна працював головним спеціалістом Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Держекоінспекції України. 31 серпня 2017 року він опублікував е-декларацію перед звільненням, у якій не згадав про які-небудь надходження дружини, зокрема, про перші отримані нею кошти по договору за російським підрядом. Згідно з опублікованими «ІТАР-ТАСС» даними, на той час Карині Горшковій уже оплатили частину підряду – система містить дані про кілька траншів на загальну суму 208 тис. рублів (100 тис. грн).

У Держекоінспекції Горшков пробув кілька місяців – тільки у травні 2017 року він подавав до НАЗК декларацію як кандидат на посаду. До цього обіймав посаду начальника відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Також, з резюме Горшкова від 2010 року відомо, що він працював старшим слідчим МВС з 2003 по кінець 2007 року. Також, щонайменше у 2009-2010 роках був працівником ТОВ «Центр Глобальних Повідомлень Україна» – консультував штат компанії у правових питаннях, працював з договорами, зокрема у сфері ЗЕД, а також з контролюючими органами (податковою, пожежною інспекцією).

З липня 2012 по березень 2013 року Дмитро Горшков був зареєстрований як підприємець з основним кведом «Консультування з питань комерційної діяльності й керування».

«ІТАР-ТАСС» – центральне державне інформаційне агентство Росії, 100% власності якого належить РФ. Останні новини про Україну на цьому ресурсі закріплені переважно за тегом «Кризис на Украине», також серед тем про Україну: «последствия кризиса для экономики Украины», «перспективы ассоциации Украины с ЕС», «стрельбы Украины в районе Крыма», «таможенный конфликт России и Украины».

За даними російського Єдиного державного реєстру юросіб, «ІТАР-ТАСС» має свої представництва в Україні – Києві, Львові та Донецьку. Інформація про них внесена до російського реєстру 18 серпня цього року.

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