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Чиновниця Київської митниці не задекларувала квартиру та Mercedes-Benz

26 Грудня 2017

Людмила Алексашина

Старший інспектор Київської міської митниці ДФС Людмила Алексашина у жовтні-листопаді цього року стала власницею квартири і автомобіля Mercedes-Benz C200, але повідомлення про суттєві зміни у майновому стані не подала.

Про це пише Антон Cтоляров в проекті «Декларації» на «Bihus.info»

Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, 27 листопада Людмила Алексашина купила квартиру площею 50 кв м у житловому комплексі «Ліко-Град», що на вулиці Ломоносова, 48. Ціни на подібні квартири тут стартують від $50 тис.

За місяць до цього чиновниця також придбала автомобіль Mercedes-Benz C200 вартістю близько $20 тис.

Згідно закону, протягом 10 днів після кожної покупки Алексашина мала подати декларації про суттєві зміни у матеріальному стані, але так цього і не зробила.

У травні 2017 року інспектор продала свою 85-метрову квартиру на проспекті Бажана, тому кошти на придбання нового помешкання і машини могли бути виручені саме за рахунок продажу. Проте, знову ж таки, про відчуження майна в 10-денний термін чиновниця так і не повідомила.

Мати Людмили Алексашиної Галина Храпай до 2015 року також працювала начальником управління інфраструктури Київської митниці. У 2013 році вона придбала квартиру площею 103 кв м у житловому комплексі бізнес-класу «Панорама на Печерську» по вулиці Євгена Коновальця, 44А. На даний час середня ціна квадратного метра тут складає близько $2 тис, тому квартира Галини Храпай має коштувати понад $200 тис.

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