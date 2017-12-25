«Укргідроенерго» купило автівок на 7 мільйонів, зокрема, Camry зі шкіряним салоном

25 Грудня 2017
ПАТ «Укргідроенерго» у листопаді-грудні за результатами тендерів замовило ТОВ «ВіДі-Край Моторз» і ТОВ «ВіДі Автострада» автомобілів на загальну суму 6,93 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч для різних філій держкомпанії поставлять із трирічною гарантією:
Характеристики позашляховиків Ford Kuga відповідають середній комплектації Bussiness, яку нині продають без акції за 1,04 млн грн. та по акції за 835 тис грн.
Ціна седану Toyota Camry дорівнює ціні комплектації Prestige, яка нещодавно коштувала в салонах саме 846 тис грн. Дорожчою від неї була лише комплектація Premium.
Сума угод на 11% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 7,74 млн грн.
Єдиним конкурентом «ВіДі-Край Моторз» з групи «ВіДі» Віталія Джуринського було дніпровське ТОВ «Бристоль-Авто» Олександра Філоненка і Галини Кухтіної. За поставку седанів із «ВіДі Автострада» того ж власника змагалось лише ТОВ «Автосаміт на Столичному» Таріела Васадзе.
Tеги | Авто, Енергетика
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