«Укргідроенерго» купило автівок на 7 мільйонів, зокрема, Camry зі шкіряним салоном

ПАТ «Укргідроенерго» у листопаді-грудні за результатами тендерів замовило ТОВ «ВіДі-Край Моторз» і ТОВ «ВіДі Автострада» автомобілів на загальну суму 6,93 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для різних філій держкомпанії поставлять із трирічною гарантією:

мікроавтобус Ford Transit Minibus із дизельним двигуном об’ємом 2,2 л потужністю 125 к. с., приводом RWD і МКП6 за 1,34 млн грн.

вантажний Ford Transit із двигуном об’ємом 2,2 л потужністю 155 к. с. та МКП6 за 1,06 млн грн.

вантажний Ford Transit із двигуном об’ємом 2,2 л потужністю 155 к. с. та МКП6 за 1,05 млн грн.

два білі позашляховики Ford Kuga із дизельним двигуном об’ємом 2,0 л потужністю 150 к. с. та АКП6 по 888 тис грн.

два седани Toyota Camry кольору «чорний металік» із бензиновим двигуном об’ємом 2,5 л потужністю 181 к. с., АКП6 та шкіряним салоном по 846 тис грн.

Характеристики позашляховиків Ford Kuga відповідають середній комплектації Bussiness, яку нині продають без акції за 1,04 млн грн. та по акції за 835 тис грн.

Ціна седану Toyota Camry дорівнює ціні комплектації Prestige, яка нещодавно коштувала в салонах саме 846 тис грн. Дорожчою від неї була лише комплектація Premium.

Сума угод на 11% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 7,74 млн грн.

Єдиним конкурентом «ВіДі-Край Моторз» з групи «ВіДі» Віталія Джуринського було дніпровське ТОВ «Бристоль-Авто» Олександра Філоненка і Галини Кухтіної. За поставку седанів із «ВіДі Автострада» того ж власника змагалось лише ТОВ «Автосаміт на Столичному» Таріела Васадзе.

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