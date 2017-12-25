У Кагарлику вартість «Доступних ліків» відшкодовують лише комунальному улюбленцю, ігноруючи конкурента

Антимонопольний комітет України рекомендує Кагарлицькій райраді та місцевій РДА (Київська область) забезпечити рівні умови участі в урядовій програмі «Доступні ліки» щодо відшкодування вартості лаків для всіх аптек, які здійснюють в регіоні роздрібну торгівлю ліками. Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

З квітня цього року впроваджується програма «Доступні ліки», яка передбачає відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму. Згідно з програмою, гроші відшкодовуються суб’єктам господарювання усіх форм власності за рахунок цільової субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

АМКУ встановив, що у Кагарлицькому району участь у програмі вирішили взяти два підприємства з дев’яти, які тут діють. Це КП «Кагарлицька центральна районна аптека № 9» та ТОВ «Асторія-фарм».

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кагарлицького району» («ЦПМСД») як виконавець урядової програми в регіоні у квітні уклав з двома аптеками договори про відшкодування витрат, понесених у зв’язку із відпуском ліків.

Втім у травні «ЦПМСД» відмовив «Асторії» прийняти у неї звіт до оплати, пояснивши, що є рішення Кагарлицької райради працювати тільки з комунальними закладами. Крім того, з’ясувалося, що згідно з даними офіційного сайту МОЗ України, єдиною аптекою, що здійснює в місті Кагарлик відпуск ліків за «Доступними ліками», є «Кагарлицька ЦРА № 9».

В «ЦПМСД» проінформували, що наприкінці квітня, коли держава виділила кошти на програму, на нараді керівництва району голова райради Іван Семцов зобов’язав головлікаря «ЦПМСД» спрямувати всі кошти «Кагарлицькій ЦРА № 9», а всіх пацієнтів з виписаними рецептами направляти лише в комунальну аптеку, що і було зроблено:

«Обґрунтуванням такої позиції було те, що програма державна, кошти державні, тому мають бути використані через комунальне підприємство, яке крім того, має реалізаторів в кожному селі».

До розпорядження голови райради «Асторія» встигла відпустити ліки по чотирьох рецептах на суму 47 грн. Щодо комунальної аптеки, то не маючи конкурента, за квітень-серпень 2017 року їй відшкодували 274 тис грн. за відпущені ліки по 6841 рецепту.

Крім того, з ясувалося, що на відміну від Кагарлику, «Асторії» відшкодовують вартість ліків в інших районах Київської області: Рокитнянському, Яготинському, Білоцерківському, Васильківському.

АМКУ вважає, що дії Кагарлицької райради та РДА створили «Асторії» несприятливі умови діяльності порівняно з комунальним конкурентом. Такі дії містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, які ставлять «Кагарлицьку ЦРА № 9» у привілейоване становище, що може призвести до спотворення конкуренції. Комунальна аптека отримує переваги не завдяки власним досягненням, а за рахунок зовнішніх факторів (діям Кагарлицької влади). Тому Антимонопольний комітет рекомендував забезпечити рівні умови усім аптекам.

Засновниками ТОВ «Асторія-фарм» є ТОВ «Ерак холдінгс ЛТД» з Кіпру та киянка Людмила Загородня, бенефіціаром вказано мешканця Кіпру Хризоваланто Христофіду.

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