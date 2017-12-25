НОВИНИ

25.12.2017

Фірма помічника Молотка доводитиме у суді непричетність до розпилу 7 мільйонів на котельні в Шостці

Фірми нардепа Мартиняка розіграли 72 мільйони на білоруські тролейбуси для Дніпра

У Кагарлику вартість «Доступних ліків» відшкодовують лише комунальному улюбленцю, ігноруючи конкурента

Державна «Укртранснафта» дала своїй приватній фірмі 13 мільйонів на охорону нафтопроводів

15,89 мільярдів та вал «допорогів»

«Укргідроенерго» купило автівок на 7 мільйонів, зокрема, Camry зі шкіряним салоном

24.12.2017

Порт «Ольвія» знизив прибуток в двічі після переходу з перевалки металу на зерно

Десятки родовищ «Голден Дерріку» на Полтавщині поділили оточення Порошенка та Авакова

Чернігівський онкодиспансер купив американський томограф за 24 мільйони

Новостворена фірма керівника «Рожниторфу» отримає 80 мільйонів «Селидіввугілля» за запчастини

Близькі до Фірташа газовики стали постачальниками Одеського припортового

23.12.2017

«Нафтогаз» для боротьби з «Газпромом» наймає норвежських юристів за 25 мільйонів євро, але дякує партнерам замголови АП

У Холодницького завели справу на «тимошенківця», який не задекларував два десятка підприємств

Рятувальники Луганщини купили позашляховик Ford Kuga у «срібній» комплектації за 1,1 мільйона

«Турбоатом» замовив «Електроважмашу» чотири гідрогенератори за 665 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

У Кагарлику вартість «Доступних ліків» відшкодовують лише комунальному улюбленцю, ігноруючи конкурента

25 Грудня 2017

Антимонопольний комітет України рекомендує Кагарлицькій райраді та місцевій РДА (Київська область) забезпечити рівні умови участі в урядовій програмі «Доступні ліки» щодо відшкодування вартості лаків для всіх аптек, які здійснюють в регіоні роздрібну торгівлю ліками. Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

З квітня цього року впроваджується програма «Доступні ліки», яка передбачає відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму. Згідно з програмою, гроші відшкодовуються суб’єктам господарювання усіх форм власності за рахунок цільової субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

АМКУ встановив, що у Кагарлицькому району участь у програмі вирішили взяти два підприємства з дев’яти, які тут діють. Це КП «Кагарлицька центральна районна аптека № 9» та ТОВ «Асторія-фарм».

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кагарлицького району» («ЦПМСД») як виконавець урядової програми в регіоні у квітні уклав з двома аптеками договори про відшкодування витрат, понесених у зв’язку із відпуском ліків.

Втім у травні «ЦПМСД» відмовив «Асторії» прийняти у неї звіт до оплати, пояснивши, що є рішення Кагарлицької райради працювати тільки з комунальними закладами. Крім того, з’ясувалося, що згідно з даними офіційного сайту МОЗ України, єдиною аптекою, що здійснює в місті Кагарлик відпуск ліків за «Доступними ліками», є «Кагарлицька ЦРА № 9».

В «ЦПМСД» проінформували, що наприкінці квітня, коли держава виділила кошти на програму, на нараді керівництва району голова райради Іван Семцов зобов’язав головлікаря «ЦПМСД» спрямувати всі кошти «Кагарлицькій ЦРА № 9», а всіх пацієнтів з виписаними рецептами направляти лише в комунальну аптеку, що і було зроблено:

«Обґрунтуванням такої позиції було те, що програма державна, кошти державні, тому мають бути використані через комунальне підприємство, яке крім того, має реалізаторів в кожному селі».

До розпорядження голови райради «Асторія» встигла відпустити ліки по чотирьох рецептах на суму 47 грн. Щодо комунальної аптеки, то не маючи конкурента, за квітень-серпень 2017 року їй відшкодували 274  тис грн. за відпущені ліки по 6841 рецепту.

Крім того, з ясувалося, що на відміну від Кагарлику, «Асторії» відшкодовують вартість ліків в інших районах Київської області: Рокитнянському, Яготинському, Білоцерківському, Васильківському.

АМКУ вважає, що дії Кагарлицької райради та РДА створили «Асторії» несприятливі умови діяльності порівняно з комунальним конкурентом. Такі дії містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, які ставлять «Кагарлицьку ЦРА № 9» у привілейоване становище, що може призвести до спотворення конкуренції. Комунальна аптека отримує переваги не завдяки власним досягненням, а за рахунок зовнішніх факторів (діям Кагарлицької влади). Тому Антимонопольний комітет рекомендував забезпечити рівні умови усім аптекам.

Засновниками ТОВ «Асторія-фарм» є ТОВ «Ерак холдінгс ЛТД» з Кіпру та киянка Людмила Загородня, бенефіціаром вказано мешканця Кіпру Хризоваланто Христофіду.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

25.12.2017

Суми Фірма помічника Молотка доводитиме у суді непричетність до розпилу 7 мільйонів на котельні в Шостці

Дніпро Фірми нардепа Мартиняка розіграли 72 мільйони на білоруські тролейбуси для Дніпра

Київщина У Кагарлику вартість «Доступних ліків» відшкодовують лише комунальному улюбленцю, ігноруючи конкурента

24.12.2017

Миколаїв Порт «Ольвія» знизив прибуток в двічі після переходу з перевалки металу на зерно

Полтава Десятки родовищ «Голден Дерріку» на Полтавщині поділили оточення Порошенка та Авакова

Чернігів Чернігівський онкодиспансер купив американський томограф за 24 мільйони

Донецьк Новостворена фірма керівника «Рожниторфу» отримає 80 мільйонів «Селидіввугілля» за запчастини

Одеса Близькі до Фірташа газовики стали постачальниками Одеського припортового

23.12.2017

Полтава У Холодницького завели справу на «тимошенківця», який не задекларував два десятка підприємств

Луганськ Рятувальники Луганщини купили позашляховик Ford Kuga у «срібній» комплектації за 1,1 мільйона

Луганськ Луганські військові злили за дрова новому улюбленцю 3 мільйони за кілька днів

22.12.2017

Київ Кличко уповноважив представляти мерію в судах юриста без диплома

Ужгород В Ужгороді земля під автозупинкою безкоштовно перейшла у приватні руки за «гаражною» схемою

Донецьк Пов’язані підприємці другий рік поспіль розігрують перевезення персоналу Вуглегірської ТЕС

Київ «Вишка» хоче, щоб суди краще розібралися з угодою між «микитасями» та установою Міноборони по «Чарівному місту»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ