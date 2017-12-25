Фірма помічника Молотка доводитиме у суді непричетність до розпилу 7 мільйонів на котельні в Шостці

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Вищий господарський суд скасував висновки судів першої та другої інстанцій у справі за позовом ТОВ «Шосткинське підприємство “Харківенергоремонт”» до Сумського обласного тервідділення АМКУ про визнання недійсним рішення Комітету щодо накладення на фірму 68 тис. грн штрафу за спотворення результатів будівельного тендеру від комунальників міста Шостка за 7,30 млн грн. Справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Про це свідчить постанова суду під головуванням судді Івана Вовка від 7 грудня.

Восени 2015 року ПКВ «Управління капітального будівництва» провело відкриті торги на визначення підрядника по роботах з  реконструкції котельні №3 по вулиці Воронізька, 38 та теплових мереж по вулиці Горького у Шостці. Замовлення отримало місцеве ТОВ «Вант» ЛТД , яке належить батьку нардепа від групи «Воля народу» Ігоря Молотка Федору Молотку, помічнику нардепа Андрію Комару (через лондонську компанію «Ескамакс Інвестментс Лімітед») та матері Андрія Комара – Ларисі Комар.

У цьому ж тендері взяло участь ТОВ «ШП “Харківенергоремонт”», бенефіціарами якого є згадуваний Андрій Комар, а також депутати Шосткинської міськради Віктор Мозолевський та Олександр Івченко.

У відповідь на подання Управління СБУ у Сумській області, в листопаді 2016 року адміністративна колегія Сумського відділення АМКУ проаналізувала матеріали тендеру, виявивши змову між фірмами «Вант» ЛТД та «Харківенергоремонт».

При винесенні рішення Колегія відмітила схожість та збіги в оформленні документів, тотожність розрахунків вартості робіт, а також те, що інтереси «Ванту» на торгах представляв працівник «Харківенергоремонту». Крім того, отримавши перемогу, «Вант» залучив до виконання робіт «Харківенергоремонт».

За антиконкурентні узгоджені дії фірми були оштрафовані на 68 тис. грн кожна.

Не погоджуючись з рішенням Колегії, «Харківенергоремонт» спробував оскаржити його у судовому порядку. Компанія програла суди у першій та другій інстанції, однак, касаційний суд частково став на сторону скаржника і передав справу на новий розгляд.

У своєму рішенні колегія суддів зауважила, що Сумське відділення АМКУ зосередилось на доведенні однотипної поведінки учасників торгів, однак, не підтвердило факту спотворення їх результатів. Іншими словами, у висновках антимонопольників не виявилось доказів негативного впливу дій фірм на конкуренцію та її обмеження. А при цьому, відмітили судді, компанію «Харківенергоремонт» не було допущено до участі в спірних торгах, тобто, фактично, фірми не конкурували між собою.

Нагадаємо, один із бенефіціарних власників ТОВ «ШП “Харківенергоремонт”» Андрій Комар у листопаді цього року дав 5 млн гривень на заставу для екс-голови госпсуду Сумщини Олександра Коваленка, затриманому на хабарі.

Окрім пов’язаних з Молотком фірм в цьому тендері також брали участь ще дві компанії – ТОВ «УкрСпецСервіс» (Чернігів) з пропозицією 7,46 млн грн. і ПФ «Будтехсервіс» (Конотоп) зі значно дешевшою від переможця пропозицією 6,86 млн грн. Однак саме її було відхилено через «заборгованість зі сплати податків  і зборів», «відсутність фінансової спроможності», «не надана  довідка про гарантійний термін виконання робіт».

Також тендерний комітет відхилив одну з фірм помічника Молотка «Харківенергоремонт» за відсутність даних про бенефіціара. І до участі в тендері зрештою допустили фірму батька  нардепа «Вант» лтд, яка виграла торги у чернігівського «Укрспецсервісу» Віктора і Світлани Козлових. Віктор Козлов є депутатом Чернігівської міскради від партії «Наш край», якою там керує мер обласного центру Олександр Соколов.

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