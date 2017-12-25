15,89 мільярдів та вал «допорогів»

З 17 по 23 грудня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 40,37 тисяч закупівель на загальну суму 15,89 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 5,94 млрд грн.

Значно виріс вал допорогових угод, які укладаються без відкритих торгів. Наприклад, в діапазоні <200 тис грн (закупівля товарів бюджетними організаціями) у порівнянні з минулим тижнем кількість і сума угод виросли вдвічі, а у порівнянні з кінцем листопада – в чотири рази.

2017 рік Договори менші 200 тис грн. Договори у діапазоні 195-200 тис грн. К-ть Сума, грн. К-ть Сума грн. 26.11-02.12 13 730 577 978 585,84 338 66 879 629,85 03.12-09.12 17 947 719 319 149,04 416 82 349 098,47 10.12-16.12 20 539 852 546 080,36 554 109 869 706,70 17.12-23.12 35 914 1 625 824 016,74 1 182 234 592 049,57

При цьому через інфляцію цьогорічні показники грудня вже перевищили минулорічні:

2016 рік Договори менші 200 тис грн. Договори у діапазоні 195-200 тис грн. К-ть Сума, грн. К-ть Сума грн. 04.12-10.12 11 483 555 578 597,11 366 72 406 249,20 11.12-17.12 15 259 756 760 349,79 597 100 512 690,40 18.12-24.12 16 218 874 614 218,10 787 155 968 956,44 25.12-31.12 7 854 478 399 562,83 409 81 121 472,28

Зростання цих закупівель означає, що державні замовники намагаються якнайшвидше освоїти кошти до кінця бюджетного року. Зазвичай це пояснюється або нераціональним розпорядженням власним бюджетом, або пізнім виділенням грошей з державного бюджету, або корупційною складовою.

Найбільші тендери минулого тижня

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. ПАТ «Укртрансгаз» 3026,31 ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування. 2. ПАТ «Укртрансгаз» 964,43 ТОВ «ЕРУ трейдінг» Природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування. 3. ПАТ «Турбоатом» 664,80 ДП «Завод «Електроважмаш» Проектування, виготовлення, випробування, поставка та надання послуг з шеф-нагляду за демонтажем, монтажем, завершення та ввід в експлуатацію двох гідрогенераторів на Середньодніпровській ГЕС та 4. ПАТ «Укргазвидобування» 480,98 «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» Роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником (аутсорсінг) 5. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 275,50 ТОВ «ШБУ-77» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-25 Контрольно-пропускний пункт «Соломоново» – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до контрольно-пропускного пункту «Косини» на ділянці км 3+794 – км 19+953 6. Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПАТ «ОГХК» 180,00 ПрАТ «ЕК» «Житомиробленерго» Електрична енергія 7. ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа» 102,86 ТОВ «Ягуар» Капітальний ремонт окремих конструкцій, інженерних та інформаційних мереж об’єктів ДП «НСК «Олімпійський», що розташовані за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55 8. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 94,39 ПП «Універсалгазбуд» Будівництво ІІІ черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі 9. ПрАТ «Київобленерго» 76,00 ТОВ «Електросвіт» Комплекс будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт з будівництва мереж зовнішнього електропостачання по об’єкту «Реконструкція ПС 110/10/10 кВ «Ірпінь» 10. Державне управління справами 72,58 ТОВ «Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління» Додаткові роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві

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