15,89 мільярдів та вал «допорогів»

25 Грудня 2017
З 17 по 23 грудня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 40,37 тисяч закупівель на загальну суму 15,89 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 5,94 млрд грн.
Значно виріс вал допорогових угод, які укладаються без відкритих торгів. Наприклад, в діапазоні <200 тис грн (закупівля товарів бюджетними організаціями) у порівнянні з минулим тижнем кількість і сума угод виросли вдвічі, а у порівнянні з кінцем листопада – в чотири рази.
|2017 рік
|Договори менші 200 тис грн.
|Договори у діапазоні 195-200 тис грн.
|К-ть
|Сума, грн.
|К-ть
|Сума грн.
|26.11-02.12
|13 730
|577 978 585,84
|338
|66 879 629,85
|03.12-09.12
|17 947
|719 319 149,04
|416
|82 349 098,47
|10.12-16.12
|20 539
|852 546 080,36
|554
|109 869 706,70
|17.12-23.12
|35 914
|1 625 824 016,74
|1 182
|234 592 049,57
При цьому через інфляцію цьогорічні показники грудня вже перевищили минулорічні:
|2016 рік
|Договори менші 200 тис грн.
|Договори у діапазоні 195-200 тис грн.
|К-ть
|Сума, грн.
|К-ть
|Сума грн.
|04.12-10.12
|11 483
|555 578 597,11
|366
|72 406 249,20
|11.12-17.12
|15 259
|756 760 349,79
|597
|100 512 690,40
|18.12-24.12
|16 218
|874 614 218,10
|787
|155 968 956,44
|25.12-31.12
|7 854
|478 399 562,83
|409
|81 121 472,28
Зростання цих закупівель означає, що державні замовники намагаються якнайшвидше освоїти кошти до кінця бюджетного року. Зазвичай це пояснюється або нераціональним розпорядженням власним бюджетом, або пізнім виділенням грошей з державного бюджету, або корупційною складовою.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. ПАТ «Укртрансгаз»
|3026,31
|ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
|Природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування.
|2. ПАТ «Укртрансгаз»
|964,43
|ТОВ «ЕРУ трейдінг»
|Природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування.
|3. ПАТ «Турбоатом»
|664,80
|ДП «Завод «Електроважмаш»
|Проектування, виготовлення, випробування, поставка та надання послуг з шеф-нагляду за демонтажем, монтажем, завершення та ввід в експлуатацію двох гідрогенераторів на Середньодніпровській ГЕС та
|4. ПАТ «Укргазвидобування»
|480,98
|«Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd»
|Роботи з буріння зовнішнім буровим підрядником (аутсорсінг)
|5. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
|275,50
|ТОВ «ШБУ-77»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-25 Контрольно-пропускний пункт «Соломоново» – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до контрольно-пропускного пункту «Косини» на ділянці км 3+794 – км 19+953
|6. Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПАТ «ОГХК»
|180,00
|ПрАТ «ЕК» «Житомиробленерго»
|Електрична енергія
|7. ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа»
|102,86
|ТОВ «Ягуар»
|Капітальний ремонт окремих конструкцій, інженерних та інформаційних мереж об’єктів ДП «НСК «Олімпійський», що розташовані за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55
|8. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
|94,39
|ПП «Універсалгазбуд»
|Будівництво ІІІ черги водогону нижньої частини колишнього смт Таромське у м. Дніпрі
|9. ПрАТ «Київобленерго»
|76,00
|ТОВ «Електросвіт»
|Комплекс будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт з будівництва мереж зовнішнього електропостачання по об’єкту «Реконструкція ПС 110/10/10 кВ «Ірпінь»
|10. Державне управління справами
|72,58
|ТОВ «Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління»
|Додаткові роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві
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