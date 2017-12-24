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Порт «Ольвія» знизив прибуток в двічі після переходу з перевалки металу на зерно

24 Грудня 2017

ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» (Миколаїв) планує отримати в 2018 році 99,28 млн грн. чистого прибутку, що на 140% менше від запланованого прибутку на поточний рік.

Про це йдеться в фінплані підприємства, який було подано на затвердження уряду 20 грудня.

За даними підприємства, на зменшення прибутку впливає заплановане зниження обсягів вантажопереробки на 16% до 2,37 млн т. Це викликано скороченням перевалки чорних металів через зменшення попиту на зовнішніх ринках та зниженням виробництва вітчизняними меткомбінатами. Компенсувати втрати за рахунок зернових вантажів підприємство не в змозі, бо ставки на цю агро продукцію втричі нижчі.

На підприємстві заявили, що знизити собівартість робіт не в змозі, бо в ній 54% займає заробітня плата. Наступного року ця частка ще зросте через задеклароване уряд збільшення мінімальної зарплатні. Заплановане зростання зарплати працівників становить 15% до майже 15 тис грн. Ріст для адміністрації складе 7% – до 25 тис грн., а зарплата директора зросте на 17% – до 105 тис грн. в місяць.

В експертному висновку до фінплану «СК «Ольвія» є посилання на інформацію «Адміністрації морських торговельних портів» щодо перевалки металопродукції в 2016-2017 роках. Відповідно до неї в миколаївському порту найвищі темпи зниження обсягів перевалки металів. На думку експертів, підприємство не надало аргументованих пояснень такому падінню.

З червня минулого року ДП «Стивідорна компанія Ольвія» очолює Руслан Олейник.

Літом в міністерстві інфраструктури заявили про підготовку техніко-економічного обґрунтування для передачі «СК «Ольвія» в концесію.

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