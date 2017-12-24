Новостворена фірма керівника «Рожниторфу» отримає 80 мільйонів «Селидіввугілля» за запчастини

ДП «Селидіввугілля» 21 грудня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Візарремпром» щодо поставки запчастин до секцій механізованого кріплення типу ДМ за 80,15 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено запчастини 22 найменувань, які продавець має поставити на шахту 1/3 «Новогродівська» – за свій рахунок протягом 10 робочих днів з моменту отримання 100% попередньої оплати. Договір діятиме до кінця 2018 року.

У переліку замовлених товарів включений плунжер на гідро стійку ДМ за 22,8 тис. грн/од.. Такий же, але дещо дешевше наприкінці листопада цього року замовляло ДП «Шахтоуправління “Південнодонбаське №1″» – по 17,3 тис. грн/од.

Учасниками торгів стали дві фірми – ТОВ «Візарремпром» та ТОВ «НПП “Техпром”». В результаті аукціону виграшною виявилась пропозиція «Візарремпрому», який здешевив свою первинну цінову заявку на 1%.

Засноване у травні цього року ТОВ «Візарремпром» належить Олексію Жаркову (99%) та Ірині Дворніченко, мешканці міста Прилуки Чернігівської області (1%).

Прописаний у Рожнах на Київщині Олексій Жарков з 16 вересня 2014 року числиться виконуючим обов’язки директора ДочП «Рожниторф» ДП «Київторф», яке з 10 вересня того ж року перебуває у стані припинення.

За даними «Youcontrol», до середини 2017 року Жарков також володів зареєстрованим у Софіївській Борщагівці на Київщині ТОВ «Артерстелт», яке сьогодні знаходиться у стані припинення і належить киянину Юліану Окарі.

«Артерстелт» є одним із фігурантів кримінального провадження щодо нанесення збитків державі на понад 4 млн грн у період з січня 2016 року через ухилення від сплати податків, неправомірне нарахування податкового кредиту та відмивання доходів на операціях купівлі-продажу карток на паливо.

Із судового реєстру також відомо, що у ході обшуку ПАТ «Лисичанськвугілля» у кабінеті директора з виробництва були знайдені копії статутних документів «Артерстелту», при цьому, за даними ВДЗ та «Прозорро», створена у квітні минулого року фірма не отримувала замовлень від «Лисичанськвугілля». У ще одному кримінальному провадженні, де правоохоронці підозрюють посадовців «Первомайськвугілля» у заволодінні майна підприємства шляхом зловживання службовим становищем, «Артерстелт» проходить як фірма, від імені якої з ДП укладались фіктивні договори купівлі-продажу вугілля, яке відвантажували з ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля».

Протягом листопада-грудня цього року «Візарремпром», окрім найбюджетнішого замовлення від «Селидіввугілля» за 80 мільйонів, підписало ще 14 договорів загальною вартістю 2,62 млн грн. Замовниками виступали «Селидіввугілля» та «Мирноградвугілля».

Власником ТОВ «НПП “Техпром”» зі статутним фондом 4 тис. грн є луганчанка Тетяна Князєва. Першими засновниками цієї фірми і власниками до літа 2017 року були Олександр Олійник та Сергій Шаповалов. Останній сьогодні є одноосібним власником дніпровського ТОВ «Дніпропроммаш», яке заснував торік у червні. У липні цього року фірма взяла чотири будівельні підряди у «Селидіввугілля» за 4 млн грн (за процедурою звітування), а також в результаті відкритих торгів отримала замовлення щодо технічного обслуговування техніки від Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» вартістю 9,36 млн грн. За цей підряд «Дніпропроммаш» позмагався з ТОВ «Шеренторг», яке відоме як фаворит «Селидіввугілля» по допорогових закупівлях.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», прокуратура підозрює посадових осіб ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «НПП “Техпром”» у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до закупівлі під виглядом нового обладнання контрафактного, яке тривалий час використовувалось і непридатне для подальшої експлуатації.

Нагадаємо, у 2016 році на одній з керівних посад у ДП «Селидіввугілля» у якості представника Віталія Кропачова працював Степан Євсюков. Раніше Євсюков був керівником ДП «Київ-Дніпровське МППЗТ», а його першим заступником працював рідний брат Кропачова Олександр. Віталія Кропачова називають представником першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

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