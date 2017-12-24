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Десятки родовищ «Голден Дерріку» на Полтавщині поділили оточення Порошенка та Авакова

24 Грудня 2017

Державна служба геології та надр найближчим часом планує закінчити переоформлення спецдозволів на 30 родовищ в Полтавській області, які раніше через суд були відібрані в ТОВ «Голден Деррік».

Про це на «Економічній правді» пише Дмитро Рясний.

5 грудня Держгеонадра на виконання власного наказу №508 від 15.11.2017 р. провела позаконкурсне переоформлення спецдозволів на 19 газоносних площ. Це Боярсько-Чапаєвська, Бірковсько-Юхновська, Бутовсько-Миргородська, Вільшанська, Гулаковська, Давидовсько-Лелюховська, Дружинінська, Зуєвська, Клюшніковська, Лютенсько-Будищанська, Майоровська, Ново-Диканська, Південно-Зінковська, Південно-Свистунівська, Північно-Федорівська, Північно-Перещепинська, Попаснянсько-Самарська, Руновщинська і Флерівсько-Ювілейна площі.

Всі ці ділянки відійшли ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», яка до листопада називалася «Голден Деррік».

В часи президентства Віктора Януковича «Голден Деррік» була близькою до екс-міністра Едуарда Ставицького та без конкурсів отримала три десятки родовищ в Полтавській області, в тому числі і 19 вищезгаданих площ. Після змінив влади в 2014 році фірма втратила ці ліцензії.

Повернення «Іст Юроуп Петролеум» спецдозволів офіційно відбулося на основі відповідного рішення суду. В день оформлення рішення Держгеонадр бенефіціар фірми Павло Фукс був помічений на зустрічі з нардепом БПП Александром Грановським, якого ЗМІ називають куратором за судовою владою від Адміністрації президента.

На інші 11 площ, які раніше належали «Голден Деррік», до Держгеонадр заявки подало ТОВ «Ангро інвест». До цієї фірми наближений Олександр Павлючекно – помічник нардепа Ігоря Котвіцького («Народний фронт»). Останнього називають довіреною особою міністра МВС Арсена Авакова.

За даними «ЕП», видачу спецдозволів «Ангро Інвест» обговорювали в МВС 6 грудня, коли міністра Авакова відвідав Павло Фукс.

Передача 11 площ «Ангро інвест» буде означати фактичне завершення процесу розподілу в Україні нерозроблених газових перспективних родовищ. На початку грудня Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, якими знизила ренту на видобуток газу в 2,5 рази – до 12%, планові відрахування до бюджету зменшаться на 2,5 млрд грн. Зміни внесені для залучення в газовидобування іноземних інвесторів. Але перспективні площі між собою вже поділили оточення президента та міністра МВС. Щоправда в подальшому родовища можуть бути виставлені на продаж.

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