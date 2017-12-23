НОВИНИ

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За два роки «Юнікон» поставить «Електроважмашу» сталі на 77 мільйонів за таємними цінами

23 Грудня 2017

ДП «Завод «Електроважмаш» 13 і 21 листопада уклало три угоди з ПрАТ «Юнікон» про закупівлю металевих конструкційних матеріалів на загальну суму 76,67 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 2 листопада 2019 року поставлять 2 564 т швелерів, двотаврів, кутиків, рейок, кругів, арматурної сталі, квадратів і штаб.

Ціни окремих товарів за одиницю не оприлюднили у звіті про укладення договору, що не дозволяє порівняти їх з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Кінцевими бенефіціарами «Юнікону» є Олег Кононюк і дружина екс-голови НАК «Нафтогаз України» Тетяна Дубина, а директором – Олена Вороніна.

Фірма володіє ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» разом із ТОВ «КУА «МТІР Ессет Менеджмент». Останнє є співвласником ТОВ «Футбольний клуб «Динамо» Київ», яким керує Ігор Суркіс. Сама ж КУА заведена на кіпрські компанії «Кірелма ентерпрайсиз лтд», «Лістоно менеджмент лтд», «Норесіа констракшин лтд», «Мерсено холдінггз лтд» та «Отренія інвестментс лтд».

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