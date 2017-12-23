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«Турбоатом» замовив «Електроважмашу» чотири гідрогенератори за 665 мільйонів

23 Грудня 2017

ПАТ «Турбоатом» 13 грудня уклало дві угоди з ДП «Завод «Електроважмаш» про виготовлення генераторів на загальну суму 664,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Із цих коштів 337,03 млн грн. піде на проектування, виготовлення, випробування, поставку та послуги шеф-нагляду за демонтажем і монтажем, а також на завершення та ввід в експлуатацію двох гідрогенераторів на Середньодніпровській ГЕС ПАТ «Укргідроенерго» в Кам’янському Дніпропетровської області. Договір діятиме до 21 серпня 2023 року.

Ще у 327,78 млн грн. обійдуться два гідрогенератори на ДніпроГЕС-2 ПАТ «Укргідроенерго» в Запоріжжі. Строк дії цього договору – 20 березня 2024 року.

За даними прес-служби «Укргідроенерго», загальна сума контрактів із харківськими заводами «Електроважмаш» і «Турбоатом» щодо реконструкції цих чотирьох гідроагрегатів складає більше 2 млрд грн. із ПДВ.

Директором державного «Турбоатому» є Віктор Субботін, власник «Мегабанку», екс-«регіонал», який у 2015 році балотувався до Харківської облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

 

Станція / вартість угоди, грн. Найменування Одиниця виміру Ціна, грн./од. із ПДВ
Середньодніпровська ГЕС / 337 029 144,48 грн. Генератор, як зазначено в ДТС ТКЛР-6201 комплект 310 863 955,20
Обов’язкові запчастини комплект 16 573 474,32
Проектування та інші послуги (Генератор, як зазначено в ДТС ТКАР-6201; Агрегат згідно з ДТС ТКАР-6200 та ДТС ТКАР-6201 та СУКП ТКЛР-6001) послуга 2 853 981,36
ІІІеф-нагляд за монтажем та інші послуги (Генератор, як зазначено в ДТС ТКАР-6201) послуга 6 737 733,60
ДніпроГЕС-2 / 327 770 073,96 грн. Генератор згідно з вимогами ДТС ТКАР-6301 комплект 301 530 157,20
Обов’язкові запчастини (Генератор згідно з вимогами ДТС ТКАР-6301) комплект 19 390 919,40
Проектування та інші послуги (Генератор згідно з вимогами ДТС ТКАР-6301; Агрегат згідно з вимогами ДТС ТКАР-6300 & ДТС ТКАР-6301 & СУКП ТКАР-6001) послуга 3 000 362,16
Шеф-нагляд за монтажем та інші послуги (Генератор згідно з вимогами ДТС ТКАР-6301) послуга 3 848 635,20

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