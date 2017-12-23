Рятувальники Луганщини купили позашляховик Ford Kuga у «срібній» комплектації за 1,1 мільйона

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області 13 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Талісман-Авто» автомобілів спецпризначення мобільно-оперативної групи на загальну суму 2,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 16 грудня у Сєвєродонецьк мали поставити дві автівки 2017 року випуску із трирічною гарантією:

за 1,10 млн грн. – позашляховик Ford Kuga Bussiness 4х4 із дизельним двигуном Євро 5 об’ємом 2,0 л потужністю 150 к. с., приводом 4WD та АКП6,

позашляховик Ford Kuga Bussiness 4х4 із дизельним двигуном Євро 5 об’ємом 2,0 л потужністю 150 к. с., приводом 4WD та АКП6, за 904 тис грн. – вантажопасажирський Ford Transit Kombi F310 L1H1 100 Trend із дизельним двигуном Євро 5 об’ємом 2,2 л потужністю 100 к. с. та МКП6.

Позашляховик має різні системи безпеки, передні та бічні подушки безпеки водія і переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, передні й задні бічні шторки безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, обігрів лобового скла, задній парктронік, шкіряне оздоблення керма і ручки важеля, аудіо-систему з дисплеєм 8″ і шістьма динаміками тощо.

Вантажопасажирський автомобіль має різні системи безпеки, механічний кондиціонер, передні подушки безпеки водія і переднього пасажира, круїз-контроль, шкіряне оздоблення керма і ручки важеля, аудіо-систему з двома динаміками тощо.

Крім того, обидва автомобілі будуть додатково оснащені сигналізацією типу «Стріла» та радіостанцією типу Vertex Standart VX-2100 DO-25.

Дилери Ford продають позашляховик у середній комплектації Bussiness без додаткового обладнання за 1,04 млн грн., а вантажопасажирський автомобіль – за 989 тис грн. Це відповідно на 5% і 9% дешевше.

Сума угод 0,1%, або 2 тис грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,01 млн грн.

Конкурентами з однаковими цінами пропозицій були харківське ДочП «Автотрейдінг-Схід» ТОВ «Автотрейдінг Атолл Груп» Олега Боярина і краматорське ТОВ «Алекс Схід» Олександра і Людмили Веремейчик, причому ніхто не знижував ціну.

Засновником краматорського дилера Skoda – компанії «Талісман-Авто» на чолі з Неллі Вечірко є Віталій Гордієнко. Він також володіє ТОВ «Талісман-Сервіс» і ПП «Талисман» одноосібно, ТОВ «Талісман-Автостиль» з Тетяною Гордієнко, а також ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Оснастка» із цілою низкою фізичних осіб.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто