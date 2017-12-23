Луганські військові злили за дрова новому улюбленцю 3 мільйони за кілька днів

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Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганська 11-15 грудня уклав три договори з підприємцем Віталієм Колесниковим щодо поставки дров твердолистяних порід на 3,57 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

За першим договором замовлено дерев у кількості 1627 скл. м за 1,16 млн грн, за другим – 1942 скл. м за 1,38 млн грн, за третім – 1430 скл. м за 1,2 млн грн. Вартість одного складометра за угодами складає 714-713 грн.

Віталій Колесников зареєструвався як ФОП лише 9 листопада цього року, а вже 14 листопада Квартирно-експлуатаційний відділ Луганська прозвітував про три укладені з Колесніковим угоди щодо поставки дров змішаних та твердолистяних порід загальною вартістю 127 тис. грн.

Загалом з моменту реєстрації по 15 грудня цього року (протягом місяця підприємницької діяльності), Колесников отримав замовлень на 3,82 млн грн – усі від КЕВ Луганська.

На відкритих торгах конкуренцію Колесникову склали Інна Володимирівна Тімченко (тут і далі: вартість отриманих у КЕВ Луганська замовлень – 7,58 млн грн), Андрій Володимирович Тімченко (4,9 млн грн) та Дмитро Олегович Семенов (2,4 млн грн). Інна Тімченко та Дмитро Семенов мають спільне місце реєстрації як підприємці – на вулиці Шахтарській у Вугледарі. При цьому, згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно, жодному з них не належить квартира, за якою вони закріпились.

Підприємець Андрій Тімченко також є керівником зареєстрованого в Києві ПП «Буд-Вест» (4,73 млн грн від КЕВ Луганська з серпня 2016), власником якого числиться мешканець міста Ровеньки Луганської області Михайло Дмитрович Семенов. Цікаво, що одним із улюблених підрядників Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська є Дмитро Семенов, один з контактних номерів якого (0626220403) співпадав із зв’язковими підприємця Євгенія Павенка (Краматорськ). Останньому також щастило отримувати підряди від луганських військових (323 тис. грн).

Додамо, раніше Віталій Колесніков був зареєстрований підприємцем з грудня 2015 по червень 2016 року. Основний і єдиний вид діяльності на той час – «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів».

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