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«Укренерго» відписало Григоришину 30 мільйонів на реактор за ринковою ціною

22 Грудня 2017

ДП «НЕК «Укренерго» 19 грудня уклало угоду з ПАТ «Запоріжтрансформатор» про поставку реактора за 30,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До травня 2018 року завод Костянтина Григоришина поставить для ПС 750 кВ «Дніпровська» однофазний масляний шунтуючий реактор РОМ-110000/750-У1 із послугами шеф-монтажу. Його питома вартість становить $9,8 тис за один МегаВольтАмпер потужності, що відповідає ринковим цінам.

Раніше у грудні на виграному КВКП «Союз» тендері «Укренерго» щодо переоснащення ПС 750 кВ «Західноукраїнська» такий реактор коштував 33,12 млн грн., або $11 тис за МВА. Це на 12% дорожче від нинішньої договірної ціни від виробника.

Нагадаємо, 2016 році «Укренерго» замовляло «Запоріжтрансформатору» такі реактори у тому числі для цих підстанцій по $9,8-11,5 тис за МВА.

Термін зберігання становить три роки, а гарантійний строк експлуатації – п’ять років.

Закупівлю провели за переговорною процедурою. Перші два тендери з нижчою на 20% очікуваною вартістю було відмінено, бо на них приходив лише «Запоріжтрансформатор» із ціною в 25,00 млн грн.

Ціна угоди на 9% нижча від нової, збільшеної очікуваної вартості в 33,00 млн грн.

Нагадаємо, Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про заморожування активів групи «Енергетичний стандарт» українсько-російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Рішення винесено як забезпечувальна міра в рамках арбітражного розгляду з Вадимом Новинським і Володимиром Лук’яненком-молодшим на більш ніж $ 305,8 млн навколо машинобудівного підприємства ПАТ «Сумське НВО».

У рішенні суду згадуються, зокрема, такі українські компанії: «Запоріжтрансформатор», «Турбоатом», «Сумське НВО», «Укррічфлот», Запорізький кабельний завод, «Сварог Ессет Менеджмент». Сам наказ про арешт є конфіденційним, повного списку заморожених активів у відкритому доступі немає.

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