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У Дніпрі комунальна газета публікує інформацію про парковочні конкурси в засекречених спецвипусках

20 Грудня 2017

У місті Дніпро комунальна газета «Наше місто» публікує інформацію про парковочні конкурси у спецвипусках, які отримує обмежене коло людей. Про це написала Ольга Юдіна у «БюроUА».

21 грудня в Дніпровській мерії відбудеться конкурс з роздачі парковок приватному бізнесу. Як повідомили в міськраді підприємцям, список парковок повинен бути опублікований в газеті «Наше місто», в якій мерія публікує свої заяви, оголошення та іншу офіційну інформацію, від 30 листопада. Але у газетах від 30 листопада, які продаються у кіосках, цього списку не було.

Громадський активіст Геннадій Кириченко на своїй сторінці в Фейсбук опублікував скани з газети «Наше місто» зі списком «конкурсних» парковок. Тільки це виявився не звичайний номер газети, а спецвипуск з приставкою в колонтитулі «Офіційно», екземпляр якого активіст отримав в мерії за запитом про інформацію.

Видання з’ясувало, що у вихідних даних звичайного випуску газети «Наше місто», який можна отримати за підпискою або придбати в кіоску, вказаний діючий передплатний індекс 40198. Такий індекс вказано і в вихідних даних спецвипуску «Наше місто «Офіційно». Тобто ніби газета одна. Втім «БюроUA» дійшло висновку, що їх дві, оскільки у звичайному випуску «Наше місто» від 30 листопада порядковий номер 48 (3939),номер типографського замовлення 1756348, а в «Наше місто «Офіційно» додана одиниця через дефіс – 48-1 (3939-1) та 1756348-1 відповідно.

Крім того, у звичайному випуску газети вказано наклад, а у випуску «Офіційно», який не вдалося знайти навіть в міській бібліотеці (вона виписує всі міські та обласні газети), тираж не вказано.

Таким чином інформація про конкурси операторів парковок залишилася невідомою для значної частини потенційних учасників.

«Така ситуація може бути непрямим, але доказом того, що посадові особи мерії Дніпра проводять конкурси, аукціони «серед своїх», штучним шляхом обмежуючи конкуренцію. Винахід зі спецвипусками газети по-своєму геніально. Інформація, як того вимагає закон, публікується. Але знайти цю інформацію неможливо. А в разі претензій або перевірки в мерії вам видадуть примірник газети з опублікованими оголошеннями», – написала Ольга Юдіна.

Комерційний директор КП «Редакція газети «Наше місто» Олексій Безуглий вихід спецвипусків пояснив тим, що іноді бувають збої, пов’язані з виробничим процесом і необхідністю замовника, тобто мерії. За його словами, таких випусків буває до п’яти на рік. Водночас, Безуглий, відповідаючи на питання відносно тиражу додаткового випуску, назвав 2-3 тис примірників, (тираж основного випуску 53,9 тис), і підтвердив, що придбати його складно.

На відміну від 2017 року, в каталозі Укрпошти на 2018 р. є кілька підписних індексів «Наше місто». Звичайний випуск газети за 150 грн. в рік, і той, який буде з додатком «Офіційно» за 478 грн. в рік. В газеті повідомили, що пішли на такий крок, аби виправити ситуацію.

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