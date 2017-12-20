«Нафтогаз» скупився планшетами iPad на 710 тисяч

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 20 листопада за результатами тендеру замовив ТДВ «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС» планшетних комп’ютерів на 710 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 20 планшетів Apple iPad Pro 10.5 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Grey з операційною системою iOS 10, модулями Wi-Fi, 3G і 4G, сканером відбитків пальців по 35 500 грн. Гарантійний строк становить рік.

В інтернет-магазинах модель MPHG2 із такими характеристиками продають дещо дешевше – по 25 757-32 899 грн., однак невідомо, чи входить у ціну ПДВ.

Ціна угоди на 14% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 830 тис грн.

ФОП Білоус Сергій Анатолійович із нижчою на 2% ціною відмовився підписувати угоду.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енглер» Юрія Гречишкіна і Михайла Каліткіна, ТОВ «Інфотрейд» Ігоря Насібулліна, ТОВ «Ес Ті Сі» Володимира Захарченка, Артема Волькіса і Сергія Дудковського

Створена у 1993 році столична «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС» зі статутним капіталом 1 грн. належить Тетяні Благодаровій та директору Олександру Хандогіну.

Благодарова також керує ДочП «Цептер Інтернаціональ Україна» компанії «Ю Бі Ей Юнайтед Бізнес Ектівітіс Холдінг АГ» (Швейцарія) Філіпа Цептера із Сербії.

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