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«Львіввугілля» викотило 100% авансу за коштовні саморятівники ціною 25 мільйонів

20 Грудня 2017

ДП «Львіввугілля» 20 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Захистпром Трейд» гірничорятувального устаткування на 25,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 2 679 ізолюючих саморятівників типу ШСС-1П KS виробництва «Dezega SP» (Туреччина) по 9 500 грн.

У червні ДП «Селидіввугілля» замовило іншій фірмі подібні саморятівники старої моделі ШСС-1П на 13% дешевше – по 8 400 грн. Нині у вільному продажу вони коштують 3 960 грн. без ПДВ. Навіть з урахуванням 20% податку це вдвічі дешевше за тендерну ціну.

Нагадаємо, у травні ДП «Львіввугілля» скаржилося на завищену вартість саморятівників, зазначаючи, що порівняно з цінами у Росії (2 824 грн), вимушені платити втричі дорожче.

Нині передбачено аванс у розмірі 100% за узгоджену партію товару із посиланням на постанову Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117. Про який саме пункт цього урядового документу йдеться, у договорі не сказано.

Переможець у складі своєї тендерної пропозиції завантажив протокол випробувань саморятівника як конфіденційний документ через конкуренцію між підприємствами.

Ціна угоди на 0,0008%, або 214 грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним допущеним конкурентом було столичне ТОВ «ДТК-Трейдінг» краматорчанки Надії Черкас, директором якого є Людмила Тимофєєва, а представником – Антон Слободянюк. При цьому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Натомість ТОВ «ТПК Техноімпорт» і ТОВ «ПКФ Біліс» не допустили до аукціону за нестачу антикорупційної програми. Крім того, перша з двох фірм не принесла довідки з обслуговуючих банків про відсутність кредитної заборгованості.

«Захистпром Трейд» заснований у Києві наприкінці 2016 року. Його першою власницею була прописана у Вугледарі на Донеччині Веста Гайдук, а у вересні цього року фірму перереєстрували на донеччан Сергія Ракітянського (99%) та Сергія Кулакова (1%).

Відомо, що Веста Гайдук працювала на вугледарській Шахті «Південнодонбаська №3», що раніше входило до складу «Донецької вугільної енергетичної компанії» (ДВЕК), яка залишилася на окупованій терористами території Донецької області. Там же працював її чоловік Олег Гайдук.

Щодо нинішнього основного контролера «Захистпром Трейду» Сергія Ракітянського, то раніше він працював у ТОВ «Альфа-Спорт», скандального донецького забудовника Ігоря Поберія. На Сергія Кулакова зареєстрована частка ТОВ «Спецтранс», де іншими співвласниками є його батько та брат – Віктор та Костянтин Кулакови. Контактний номер підприємства (0623829927) співпадає зі зв’язковим номером ТОВ «Компанія «Гірничі машини»» (раніше – ТОВ «ІСС»), що нині зареєстроване на панамський офшор «Севард Трейдінг ІНК.» («Sevard Trading Inc.»). Останнє входить в орбіту впливу Рината Ахметова. Керівником фірми є Юлія Рибалка, відома як бухгалтер холдингу Ахметова й контактна особа ПрАТ «НВК «Гірничі машини» Ахметова. Раніше компанія «Гірничі машини» була зареєстрована на згадуваних Костянтина та Віктора Кулакових.

Усього з травня 2017 року «Захистпром Трейд» отримав підрядів на 237,06 млн грн., усі – в державних шахтоуправлінь на поставку саморятівників і регенеративних патронів.

Раніше фактичним монополістом таких тендерів було ТОВ «Компанія Промторг».

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