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Комунальне «Добро», очолюване менеджером Ахметова, відремонтувало для ДТЕК котельні за 10 бюджетних мільйонів

20 Грудня 2017

Комунальне підприємство «Добро» Добропільської міської ради (Донецька область) за останній рік за 10,11 млн грн. капітально відремонтувало 26 котельних, які у 2016 році взяло у суборенду у ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля». Про це повідомляє «Громадський контроль» з Дніпра.

У 2010 році компанія ДТЕК взяла в оренду містоутворююче підприємство – гірничодобувний комплекс ДП «Добропіллявугілля». Разом з вугільними шахтами і збагачувальними підприємствами до орендаря відійшли всі об’єкти соціальної інфраструктури: літні оздоровчі бази, стадіони, басейни, палаци спорту тощо.

В подальшому ДТЕК вирішила позбутися «баласту» і всі неприбуткові об’єкти були передані в комунальну власність. Найбільш проблемними для орендаря залишалися 24 об’єкти теплового господарства: котельні та теплотраси. Деякі з них за розпорядженням Кабміну віддали місту, але основна частина залишилася на балансі компанії.

У 2016 році ДТЕК віддає всі котельні в суборенду новоствореному КП «Добро». З того часу комунальне підприємство провело 26 капремонтів на 17 об’єктах на загальну суму 10,11 млн грн. За даними «Громадського контролю», всі відремонтовані об’єкти готують до повернення на баланс компанії ДТЕК «Добропіллявугілля».

Згідно з договором оренди цілісного майнового комплексу ДП «Добропіллявугілля», частиною якого є і котельні, проведення капітальних та інших ремонтів є обов’язком орендаря, тобто компанії ДТЕК. А передавати будь-яку частину орендованого майна в суборенду можна тільки за умови, якщо його вартість не буде змінюватися.

«Громадський контроль» зауважив, що капремонт за 10,11 млн грн. призведе до зміни балансової вартості, тобто до її збільшення, що в свою чергу буде закладено і в формулу обчислення тарифу на тепло, в результаті чого підвищаться тарифи на теплопостачання.

З 2016 року, тобто з моменту створення, КП «Добро» очолює Артем Сундучніков, який є депутатом Добропільської міської ради від «Опозиційного блоку». Раніше Сундучніков працював начальником дільниці №4 управління комунальних котелень ТОВ «ДТЕК «Добропіллявугілля». На сайті міськради до цього часу вказана його посада на підприємстві Ріната Ахметова.

Міським головою Добропілля є Андрій Аксьонов. Прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого отримання Аксьоновим паспорта громадянина Росії, а також можливого підроблення документів і нарахування на їх підставі зарплатні меру.

Від «Наших грошей»:

Згідно з даними системи «Прозорро», у 2016-2017 рр. ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля» без конкуренція отримало від КП «Добро» 5 підрядів про надання автотранспортних послуг на загальну суму 2,66 млн грн. Комунальники в основному замовляли підвезення вугілля для котелень.

 

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