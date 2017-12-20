Для «прокладки» 7 мільйонів на освітлення Оболоні та Дніпровського району розділили на 23 допороги

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20 Грудня 2017

КП «Київміськсвітло» 11 грудня за результатами тендерів уклало 23 угоди з ТОВ «Єврострой Корпорейтед» про капітальний ремонт на загальну суму 6,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 26 грудня коштом спецфонду міського бюджету відремонтують мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території в Оболонському і Дніпровському районах. Адреси й вартість угод наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк становить десять років.

Найдорожчий договір вартістю 1,01 млн грн. стосується вул. Березняківська, 6-а, ПВ-4603. За підсумковою відомістю ресурсів (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки), найбільше коштів піде на:

  • 23 опори Valsk P 220 / ОВОГ 8 103/220/4 по 17 410 грн./шт.
  • 23 світильники ITW Systems Park LED-34W/730-I/W-71 (4000 Лм 34 Вт 755 мм 3000К) по 4 965 грн./шт.

У червні на тендері «Київміськсвітла» такі проміжні опори коштували 17 400 грн./шт., а в березні їх можна було знайти у продажу по 17 435 грн./шт.

Підрядник отримав усі замовлення без конкуренції, бо на оголошені 27-28 листопада допорогові торги більше ніхто не прийшов. Раніше він тендерів не вигравав.

«Єврострой Корпорейтед» зі статутним капіталом 100 грн. заснований 29 червня двома фірмами: ТОВ «Юридична фірма «Бізнес пропозиції» і ТОВ «Юридична фірма «Юрбізнес консалтинг». Тоді ним керував Володимир Пальчик.

Компанія продавалась на «OLX» за 36 тис грн. У вересні її переоформили на прописаного в окупованому Донецьку Руслана Гайдука – магістра ДонНТУ та співавтора патенту «Спосіб прокатки круглих профілів». Основний вид діяльності змінився з організації будівництва будівель на електромонтажні роботи, а директором став Анзор Гуєв.

За даними системи «YouControl», незмінна адреса переможця по вул. Зоологічна, 4А, офіс 139 є місцем масової реєстрації юридичних осіб.

Зараз «Єврострой Корпорейтед» має сім працівників, окрім директора, та орендує техніку в Івана Олексійовича Сироти, Віталія Івановича Сироти, ТОВ «ЖОК.» і ПП «Інбудсервіс».

Район Адреса Вартість угоди, грн.
Дніпровський

 

 вул. Березняківська, 6-а, ПВ-4603 1 009 359,98
просп. Павла Тичини, 9-9-б, ПВ-4565 540 983,56
алея від вул. Івана Миколайчука, 9-б до просп. Павла Тичини, 9-а, ПВ-4565 512 649,92
просп. Павла Тичини, 5-5-а, ПВ-4565 473 925,23
вул. Березняківська, 6, ПВ-4564 409 850,12
просп. Павла Тичини, 3, ПВ-4173 353 798,16
просп. Павла Тичини, 7, ПВ-4565 330 557,35
просп. Павла Тичини, 5/1, ПВ-4565 317 969,32
просп. Павла Тичини, 1, ПВ-4173 236 879,50
просп. Павла Тичини, 4, ПВ-4395 233 133,61
вул. Березняківська, 4, ПВ-4564 195 732,16
алея від вул. Амвросія Бучми, 6-а до просп. Павла Тичини, ПВ-4565 155 865,26
алея від вул. Амвросія Бучми, 2 до вул. Амвросія Бучми, 6, ПВ-4565 154 549,62
вул. Березняківська,2, ПВ-4564 123 969,35
Оболонський

 

 просп. Героїв Сталінграду, 54-а, ПВ-3162 365 244,99
просп. Героїв Сталінграду, 56-а, ПВ-3162 268 037,71
вул. Героїв Дніпра, 20-а ПВ-3805 237 157,64
просп. Героїв Сталінграду, 50, ПВ-3162 231 637,37
просп. Героїв Сталінграду, 52-а, ПВ-3162 230 563,25
просп. Героїв Сталінграду, 52, ПВ-3162 154 186,12
вул. Героїв Дніпра, 20 ПВ-3805 127 776,36
вул. Героїв Дніпра, 20-в ПВ-3805 88 184,96
просп. Героїв Сталінграду, 54, ПВ-3162 76 564,70
Усього: 6 828 576,24

 

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