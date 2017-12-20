Для «прокладки» 7 мільйонів на освітлення Оболоні та Дніпровського району розділили на 23 допороги

20 Грудня 2017
КП «Київміськсвітло» 11 грудня за результатами тендерів уклало 23 угоди з ТОВ «Єврострой Корпорейтед» про капітальний ремонт на загальну суму 6,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 26 грудня коштом спецфонду міського бюджету відремонтують мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території в Оболонському і Дніпровському районах. Адреси й вартість угод наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк становить десять років.
Найдорожчий договір вартістю 1,01 млн грн. стосується вул. Березняківська, 6-а, ПВ-4603. За підсумковою відомістю ресурсів (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки), найбільше коштів піде на:
У червні на тендері «Київміськсвітла» такі проміжні опори коштували 17 400 грн./шт., а в березні їх можна було знайти у продажу по 17 435 грн./шт.
Підрядник отримав усі замовлення без конкуренції, бо на оголошені 27-28 листопада допорогові торги більше ніхто не прийшов. Раніше він тендерів не вигравав.
«Єврострой Корпорейтед» зі статутним капіталом 100 грн. заснований 29 червня двома фірмами: ТОВ «Юридична фірма «Бізнес пропозиції» і ТОВ «Юридична фірма «Юрбізнес консалтинг». Тоді ним керував Володимир Пальчик.
Компанія продавалась на «OLX» за 36 тис грн. У вересні її переоформили на прописаного в окупованому Донецьку Руслана Гайдука – магістра ДонНТУ та співавтора патенту «Спосіб прокатки круглих профілів». Основний вид діяльності змінився з організації будівництва будівель на електромонтажні роботи, а директором став Анзор Гуєв.
За даними системи «YouControl», незмінна адреса переможця по вул. Зоологічна, 4А, офіс 139 є місцем масової реєстрації юридичних осіб.
Зараз «Єврострой Корпорейтед» має сім працівників, окрім директора, та орендує техніку в Івана Олексійовича Сироти, Віталія Івановича Сироти, ТОВ «ЖОК.» і ПП «Інбудсервіс».
|Район
|Адреса
|Вартість угоди, грн.
|Дніпровський
|вул. Березняківська, 6-а, ПВ-4603
|1 009 359,98
|просп. Павла Тичини, 9-9-б, ПВ-4565
|540 983,56
|алея від вул. Івана Миколайчука, 9-б до просп. Павла Тичини, 9-а, ПВ-4565
|512 649,92
|просп. Павла Тичини, 5-5-а, ПВ-4565
|473 925,23
|вул. Березняківська, 6, ПВ-4564
|409 850,12
|просп. Павла Тичини, 3, ПВ-4173
|353 798,16
|просп. Павла Тичини, 7, ПВ-4565
|330 557,35
|просп. Павла Тичини, 5/1, ПВ-4565
|317 969,32
|просп. Павла Тичини, 1, ПВ-4173
|236 879,50
|просп. Павла Тичини, 4, ПВ-4395
|233 133,61
|вул. Березняківська, 4, ПВ-4564
|195 732,16
|алея від вул. Амвросія Бучми, 6-а до просп. Павла Тичини, ПВ-4565
|155 865,26
|алея від вул. Амвросія Бучми, 2 до вул. Амвросія Бучми, 6, ПВ-4565
|154 549,62
|вул. Березняківська,2, ПВ-4564
|123 969,35
|Оболонський
|просп. Героїв Сталінграду, 54-а, ПВ-3162
|365 244,99
|просп. Героїв Сталінграду, 56-а, ПВ-3162
|268 037,71
|вул. Героїв Дніпра, 20-а ПВ-3805
|237 157,64
|просп. Героїв Сталінграду, 50, ПВ-3162
|231 637,37
|просп. Героїв Сталінграду, 52-а, ПВ-3162
|230 563,25
|просп. Героїв Сталінграду, 52, ПВ-3162
|154 186,12
|вул. Героїв Дніпра, 20 ПВ-3805
|127 776,36
|вул. Героїв Дніпра, 20-в ПВ-3805
|88 184,96
|просп. Героїв Сталінграду, 54, ПВ-3162
|76 564,70
|Усього:
|6 828 576,24
Tеги | ЖКГ