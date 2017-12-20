Бронетанковий завод приховує походження деталей, закуплених у «прокладки» менеджера Порошенка

Підприємство концерну «Укроборонпром» – ДП «Київський бронетанковий завод», не має жодних документів на підтвердження постачання ТОВ «Фірма «Ренал» та ТОВ «Оптимаспецдеталь» комплектуючих до бронетехніки.

Про це йдеться в розслідуванні Лесі Іванової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

В жовтні стало відомо, що в 2015-2017 роках державні бронетанкові заводи перерахували близько 100 млн грн. за постачання деталей фірмам «Ренал» і «Оптимумспецдеталь», котрі виводили отримані гроші в «обнальні ями». При цьому сам факт постачання ними деталей на БТЗ лишався під питанням, а якщо воно й відбулося – то походження цих деталей було незрозумілим.

На «КБТЗ» підтвердили, що фірми постачали запчастини на завод, однак показати цю продукцію не змогли.

За словами директора заводу Вадима Шкавра, запчастини «Ренал» і «Оптимумспецдеталь» були використані до «тайського контракту» з постачання БТРів до Таїланду. Контракт був завершений в березні 2016 року.

На заводі запевнили, що кожен механізм приходить до них з паспортом. Однак цих документів на механізми «Ренал» та «Оптимумспецдеталь» на КБТЗ також не залишилося – оригінали поїхали з БТРами до Таїланду. Електронної бази та звітності КБТЗ не має: журнал вхідного контролю в оригіналі ведеться від руки, із зазначенням у табличці номерів механізмів і номера замовлення, куди встановлений виріб. На прохання знайти в цьому рукописному журналі поставки «Ренала» та «Оптимумспецдеталі» журнал у знімальної групи забрали. Останній документ, з котрого можна було б дізнатися походження техніки – акти вхідного контролю. Однак всі акти за той період, кажуть на «КБТЗ», вилучила в рамках кримінального провадження прокуратура.

Пояснити походження механізмів/запчастин, котрі постачали на завод «Ренал» та «Оптимумспецдеталь», на КБТЗ не змогли. За словами самих оборонпромівців до 2014 р. для БТР-3 близько 45% всіх комплектуючих постачалися з Росії, а виробляти ті ж мости в Україні почали не раніше 2016 р. Історія з постачанням фірмами деталей, котрі по ланцюжку були нібито закуплені у фіктивних компаній, трапилася якраз в 2015 р.

Однак на заводі наполягають, що безтоварні операції їхніх постачальників – це питання до постачальників, а не до КБТЗ, оскільки у самого заводу «безтоварки» не було. КБТЗ деталі отримав, на підтвердження чого знімальній групі показують фотографії з прийомки.

Керівництво «КБТЗ» стверджує, що їм не важливо походження деталей від «Ренала» та «Оптимумспецдеталі». Головне – поставки і якість.

Разом з тим, у розпорядженні редакції «Наших Грошей» є документи, які засвідчують, що «Ренал» та «Оптимумспецдеталь» не тільки зривали постачання по строках. «Оптимумспецдеталь» могла кілька місяців не постачати вже передплачені деталі.

Або постачати такі, що по якості не проходили вхідний контроль заводу. А «Ренал» привозив механізми не до тієї техніки, інколи запчастини були такої якості, що їх навіть не можливо було випробувати.

Остання службова записка датована вереснем 2015 р. Це саме той період і ті деталі, котрі «Ренал» нібито закуповував у «Оптимумспецдеталі» та «Интер Сталі», і стосовно котрих так досі і не завершила своє розслідування прокуратура.



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