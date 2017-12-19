Уряд підготував нові пільги автозаводам, які зірвали українське виробництво зі старими пільгами

Міністерство економічного розвитку запропонувало Кабміну для підтримки національного автовиробника зняти обмеження на ввезення в Україну комплектуючих для збирання легкових авто та відмінити вимоги до заводів щодо частки власного виробництва.

Відповідний проект постанови було внесено на засідання уряду 18 грудня.

В пояснювальній записці вказано, що в жовтні-листопаді 2013 року Міністерство промислової політики затвердило чотирьом українським автовиробникам восьмирічні програми модернізації виробництва. Програми передбачали поступове скорочення кількості імпортованих кузовів для крупновузлового збирання та доведення власного виробництва до 50% авто.

В Мінекономрозвитку заявили, що протягом 2014-2015 року були зменшено мито на ввезення нових авто в Україну, запроваджено 5% збір на комплектуючі для нових автомобілів та підвищено на них акциз, відбулася значна девальвація нацвалюти. Все це негативно вплинуло на роботу автозаводів.

Тому ще в червні 2014 року зупинила виробництво легкових автокорпорація «Богдан», через два місяці – «Кременчуцький автоскладальний завод». «Запорізький автозавод» в 2016 році скоротив легкових авто до 403 шт., а в першому кварталі 2017 року взагалі не випустив жодної одиниці. Станом на сьогоднішній день лекові автомобілі виробляє тільки компанія «Єврокар».

Тому Мінекономрозвитку у 2017 році запропонувало зняти всі обмеження, які встановлювали програми модернізації, бо вже йдеться не про виконання цих документів, а про закриття заводів.

В свою чергу Міністерство юстиції вказало, що запропонований проект постанови містить в собі «корупціогенний фактор». Адже проект передбачає, що до 20 числа наступного місяця після звітного періоду завод повинен прозвітувати Мінекономрозвитку про те, які ввезені деталі та на які цілі було використано. Але самі форми звітів не врегульовані. Крім того, після того як підприємство усунуло недоліки з виконання програми, Мінеконорозвитку може поновити йому перелік комплектуючих для ввезення. В Мін’юсті вважають, що при цьому відсутній перелік підстав, за якими міністерство може поновити або відмовити в поновлення програми. Тому у чиновників з’являється приймати управлінські рішення на свій розсуд.

Бенефіціаром корпорації «Богдан» є перший заступник секретаря СНБО Олега Гладковський (Свинарчук), співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко.

ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод» входить до Групи компаній «АІС» пов’язаних з нардепом Дмитром Святашем (раніше – «Партія регіонів», зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим. Зараз фірма перебуває в стані припинення.

«Запорізький автомобільний завод» входить до корпорації «Укравто» Таріела Васадзе.

Бенефіціаром ТОВ «Єврокар» є Олег Боярин.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто, Важливо, Уряд