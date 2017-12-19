НОВИНИ

19.12.2017

Після «випадкової» зустрічі з Коломойським Луценко забрав з державного «Приватбанку» компромат на олігарха

«Спецтехноекспорт» перегнав в Індію авіазапчастини від фіктивних фірм

Міноборони провалило плани з будівництва житла, тому за два тижні хочуть купити квартир на 149 мільйонів

Фірма «смотрящего» Мін’юсту провела рекордну реструктуризацію боргу «Альфа-банку»

Академія Мінекології віддала 4 мільйони за поліграфію та сайт спілці голови ради при Міністерстві

Уряд підготував нові пільги автозаводам, які зірвали українське виробництво зі старими пільгами

Напів-«конкордівський» «Азовмаш» виграв ще 32 мільйони залізниці на литво, бо першим прийшов на торги

Держкомбінат Фірташа за 13 мільйонів замовив «прокладці» Фірташа ільменіт удвічі дорожче експорту

Дружина зампрокурора Сумської області потрапила в ДТП на незадекларованому «Infiniti QX 70»

«Укренерго» замовило фавориту переоснащення підстанції за 110 мільйонів

Стосовно Онищенка суд дав дозвіл на заочне досудове розслідування

18.12.2017

Син Аблова зареєстрував Land Cruiser та Porsche коли батько допомогав Насірову з одіялом та Авакову з рюкзаками

Фірма депутата-митника стала одним із монополістів на Сумщині по реалізації майна митниці

Із травня барит для «Укргазвидобування» за 41 мільйон подешевшав іще на 10%

«Електроважмаш» вкотре приховав ціни металу на 60 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

«Спецтехноекспорт» перегнав в Індію авіазапчастини від фіктивних фірм

19 Грудня 2017

Держпідприємство «Спецтехноекспорт» постачало індійській державній компанії «Hindustan Aeronautics Limited» запчастини з фіктивних фірм, чиї власники підписували документи за невеликі гроші. Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової «Взльотно-Зальотні» для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

Офіційний власник і директор ТОВ «Інсайдерс»  Віктор Довгопол повідомив програмі:  «Я ніякої участі (в діяльності фірми – НГ) не приймав. Це просто мене за гроші попросили підписати папірці деякі, але не казали, що це фірма. Загалом заплатили 800 грн. Підписати – підписали, гроші отримали, ніяких проблем – та ні, ніяких. А потім як почалося, до суду дійшло».

Схожа історія і у «власника» компанії  «Ей Джейсі» Володимира Голошивця: «Треба були гроші, просто став якби цим – співзасновником, і потім це закрилось все. Там 205-а (вирок по ст.205 ККУ, фіктивне підприємництв – НГ). Там дуже багато людей у нас на районі ось так «попали», грубо кажучи».

Юрій Бородай, ще один фіктивний «власник» фіктивної фірми, взагалі зі слів його співмешканки підписав установчі документи на ТОВ «Квант Віюр» у нетверезому стані: «Його тоді так підставили, він уже й відсидів за це – умовно відсидів. П’яний був, підписав документи. За 200 грн.  Він тут взагалі ні при яких справах. Він просто підписував «під цим ділом», а що він підписував він і сам не знав».

У 2015 р. група фіктивних компаній, серед котрих і зазначені вище, почала торгувати  запчастинами до військової авіатехніки: літаків Іл-38, винищувачів СУ-30, та вертольотів типу Мі. Ці деталі, за документами, вони продають і постачають компанії  «УТМГ».

У свою чергу УТМГ продає запчастини державній авіабудівельній компанії Індії «Hindustan Aeronautics Limited». Експорт за комісіонерською угодою оформлює ДП «Спецтехноекспорт» – державна компанія зі структури концерну «Укроборонпром», що займається експортом зброї та товарів військового призначення.

У тому ж році Слідче управління Київської фіскальної служби почало кримінальне провадження за ухилення від сплати податків по цим поставкам. Закупівлю військових товарів у «фіктарів» визнали безтоварно, адже на допитах «директори» та «власники» фірм-постачальників зізнались, що оформили на себе фірми за гроші й ніяких запчастин нікому не постачали.

Водночас слідство виявило, що попри відсутність товару, «УТМГ» перекачала на «прокладки» близько 38 млн.гривень, які ті вивели в готівку. Це призвело до безпідставного формування податкового кредиту та несплати УТМГ понад 3 млн грн. податків. Однак останні активні дії в рамках провадження – річної давнини.

Тим часом УТМГ виграло в податківців суд, довівши, що фіктивність постачальника – не означає фіктивності поставки ним товарів. Надати документи про співпрацю з «фіктарями» УТМГ не змогла, її усю за 2015 р. нібито хтось викрав. Але надала суду документи про подальшу реалізацію запчастин закордон через державну компанію. Суд дійшов висновку, що попри доведену фіктивність постачальників – фіктивність їхньої господарської діяльності не доведена, і скасував податкове повідомлення.

З джерел програми на митниці вдалося дізнатися, що саме «Спецтехноекспорт» відправляв на «Хіндустан» в 2015-2016 роках. Це в основному справді були ремкомплекти до літаків МіГ-21 і Су-30, до авіаційних двигунів Р-25 (МіГ) та ГТДЭ-117-1МО (МіГ і Су-30): запчастини від індукційних двигунів, реле і насосів –  до дріб’язку на кшталт клапанів і заглушок.

Довідково: літаки Іл-38 виготовлялися в Радянському союзі у 60-70-х роках, винищувачі Су-30 з 1990-х збирають у Росії, його базову модель – СУ-27 почали ще в 1980-х у Союзі, а МІГ-21 і 27 (а саме такі прийняті на озброєння в Індії та по ліцензії збираються «Хіндустаном») також почали збирати за Союзу. Тобто – мова йде про радянську та пост-радянську авіацію.

Військовий експерт та колишній співробітник Генштабу, полковник запасу Олег Жданов пояснює феномен магічної появи таких запчастин у «фіктарів» просто – складські запаси збройних сил: «На сьогоднішній день на складах є величезна кількість ще дрібних запчастин. Вік цих запчастин уже наближається до 50 років. Стандартний термін експлуатації в ВС СРСР та України є 25 років. Тому через 25 років можна сміливо брати аркуш паперу, створювати комісію з трьох осіб і списувати ці деталі. І так виходить, що на папері вони – списані, тобто на обліку їх немає, а реально вони є і абсолютно нові, ні разу не були у використанні».

Далі товар можна неофіційно продати за кеш, «відмивши» його появу нізвідки через «фіктарів» та «липові» документи, розповідає Жданов: «Для того, щоб «матеріалізувати» запчастини або комплектуючі, на них треба виписати документи, але вже без врахування їхнього руху по складу. По актах проведено, що їх списали/утилізували, а для того щою їх передати якійсь фірмі – їх треба легалізувати. Виписуються накладні без врахування руху по складу – от звідси й беруться такі партії комплектуючих. Звідси і їхня «матеріалізація» через підставні фірми».

При цьому відслідкувати, звідки саме взялися деталі, можна не завжди. Крупновузлові агрегати – двигуни, шассі, пульт управління – можна ідентифікувати за серійним номером. У дрібних деталей, таких як у нашому переліку, такого маркера немає.

«Все, що перераховано в цьому списку – воно не має серійного номера, – говорить Жданов. – Це витратний матеріал, це деталі, котрі змінюють по мірі зношення. І на сьогоднішній день, навіть якщо ви десь по номенклатурі складу визначите, що у них там пару років тому числилося 10 тис реле, а зараз 5 тис реле продають десь по документах на продаж або на поставку в Індію, і це якось можна прив’язати – інформацію про те, де/яка була номенклатура складу – вам Мо не дасть під видом секретності. Тому на сьогодні можна навіть не пробувати відслідкувати наявність цих комплектуючих на складах».

Наразі фірма УТМГ виведена з Києва у Чернігів та перебуває у стані ліквідації.  При цьому «Спецтехноекспорт» – не єдина компанія концерну «Укроборонпром», котра перераховувала гроші на «УТМГ». За даними «Bihus.Info», транші на цю фірму до останніх днів перед ліквідацією йшли також від чотирьох бронетанкових заводів. Загалом ідеться про суму щонайменше 31 млн грн. Зокрема у 2015-2017 р.р. Київський бронетанковий перерахував на «УТМГ» близько 9 млн грн., Житомирський – 10 млн грн., Львівський – 2 млн грн., Миколаївський – 10 млн грн.

На момент описаних фінансових операцій власником «УТМГ» була і нині є британська компанія «Tunbridge Developments Limited», що належить кіпрській «Bolsdoto Holdings Limited». При цьому кінцевий бенефіціар прихований: в українському реєстрі таким вказаний британський юрист Роджер Дадлі Ходкінсон, в британському – латвійський Олегс Тімофєєвс, а в кіпрському – кіпріот Гіоргос Американос. Разом з тим компанія має безліч опосередкованих зв’язків із відомим бізнесменом Олександром Юраковим. Останній відомий як екс-депутат Києво-Святошинської райради (УДАР) та помічник народних депутатів від Радикальної партії. На початку 2000-х Юраков очолював компанію «Укртранслізинг», саме тоді за її допомогою провернули схему з відчуженням у державної «Укрзалізниці» вантажних вагонів, пізніше компанії Юракова заробляли на тендерах Фонду соцстраху, а нині рідні фірми його дружини заробляють на тендерах аеропорту «Бориспіль».

Так, на вказаний вище «Tunbridge» у 2007-2013 р.р. була записана частка компанії ТОВ «Л.І.Т. ГРУП», в цей період компанію  очолював у якості директора Юраков. Сьогодні «УТМГ» на судах представляє особистий адвокат Юракова – Наталя Письменна. Саме на Письменну  у 2011-2013 р.р. оформлювали фірму-клон «УТМГ» – ТОВ «Універсальна транспортно-машинобудівельна група». Директором у ній від заснування і до 2015 р. був сам Юраков. Раніше фірми були приписані в одному бізнес-центрі по вул. Жилянська 101, пізніше «Універсальна» перереєструвалася на Мельникова 81а. Однак, коли податківці проводили обшуки «УТМГ» по справі з фіктивними постачальниками авіадеталей, то обшукували не тільки місце офіційної приписки на Жилянській, але й новий офіс клона на Мельникова. В судовій ухвалі фіскали назвали його глибоко законспірованим «додатковим офісом» УТМГ, організованого «з метою приховування своєї протиправної діяльності».

Сам Олександр Юраков у відповідь на запит «Наших Грошей» запевнив, що УТМГ та іноземні компанії в структурі власності цієї фірми – не його: «Більшість юридичних осіб, назви яких присутні у Вашому запиті, мені відомі, оскільки я надавав їм юридичні та адвокатські послуги. При цьому, ніякого відношення до комерційної діяльності зазначених підприємств, згідно наданих ними доручень, я не мав та не маю».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

В обвалі курсу гривні беруть участь злодійкуваті та безтолкові тендерники
17 Грудня 2017

Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»
11 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

19.12.2017

Запоріжжя Держкомбінат Фірташа за 13 мільйонів замовив «прокладці» Фірташа ільменіт удвічі дорожче експорту

Суми Дружина зампрокурора Сумської області потрапила в ДТП на незадекларованому «Infiniti QX 70»

Львів «Укренерго» замовило фавориту переоснащення підстанції за 110 мільйонів

18.12.2017

Суми Фірма депутата-митника стала одним із монополістів на Сумщині по реалізації майна митниці

Київщина Фірма з нульовим статутником виграла у бодібілдера 105 мільйонів на сільську школу-довгобуд

Хмель «Порошенківець» продав комунальникам Nissan Leaf, ввезений в Україну втричі дешевше його єдиним конкурентом по тендеру

Черкаси Відремонтована улюбленцями мерії дорога з гарантією 10 років вже через рік вкрилася ямами

Львів Фірми з мізерними статутниками розіграли 55 мільйонів на сільську школу в окрузі Дубневича

17.12.2017

Одеса Група Фісталів розіграла 12 мільйонів на відеоендоскоп для Одеського медуніверситету

16.12.2017

Донецьк Фірма з офшорним корінням почне будувати полігон у Краматорську за 2 мільйони

Київщина Стогривенна «прокладка» з телефоном фірми «порошенківця» задорого відремонтує школу за 17 мільйонів

Донецьк У Волновасі розіграли будівельний підряд за 2,5 мільйонів

15.12.2017

Донецьк Знайомі ФОПи зі спільним мобільним розіграли 3 мільйони донецького суду на комп’ютери

Київщина «Вишка» дала прокуратурі шанс забрати у Бриля&Ко 50 тисяч гектарів угідь під Києвом

Київ Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 71 мільйон «Київавтодору» помічника Пресмана

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ