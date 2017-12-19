Після «випадкової» зустрічі з Коломойським Луценко забрав з державного «Приватбанку» компромат на олігарха

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Генеральна прокуратура 7 грудня провела обшуки в націоналізованому «Приватбанку» за підозрою в створенні його посадовцями схеми з виведення коштів через кредитування юр осіб. Під підозрою в причетності до схеми також детективи «Kroll», які проводять розслідування про виведення активів банку його колишніми власниками.

Про це в інтерв’ю «Бізнес.Цензор» розказала заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

За її словами, головна мета обшуків – вивести з легітимного поля розслідування детективів «Kroll», які до кінця року планували закінчити розслідування зловживань колишніх власників банку, основними з яких були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Звіт «Kroll» – документ, який дозволить вести роботу, в тому числі за кордоном, по поверненню активів, які держава втратила при докапіталізації банку.

Обшуки «Приватбанку» відбулися після зустрічі 25 листопада в Амстердамі (Нідерланди) генерального прокурора Юрія Луценко з колишнім співвласником «Првиатбанка» Ігорем Коломийським, яку генпрокурор назвав «випадковою».

За даними «Бізнес. Цензор», 4 грудня слідчий суддя Печерського райсуду Києва Тетяна Остапчук дозволила співробітникам ГПУ вилучити документи в офісі «Приватбанку» в Дніпрі.

Мова йде про кримінальне провадження 42017000000002828 від 5.09.2017 року. Прокуратура підозрює, що співробітники «Kroll» разом з іншими посадовцями «Приватбанку» причетні до видачі завідомо збиткових кредитів за виногороду в 3-5% від їх суми. Зловживання відбулися вже після націоналізації фінустанови.

Від «Наших грошей»

Наступного дня – 5 грудня, інший слідчий суддя Печерського райсуду Києва Катерина Москаленко дозволила іншій групі слідчих ГПУ провести ошуки в столичному офісі «Приватбанку» в рамках кримінального розслідування № 42017000000001823 від 06.06.2017р. про створення злочинної організації та участь в ній в 2008-2016 роках для заволодіння коштами банку. Мова йде про виведення в листопаді 2016 року через схеми кредитування 124 млн грн.

В клопотанні прокуратура просила дозволити їй вилучити низку документів, серед них результати розслідувань «форензік» британських компаній «Kroll Associates U.K. Limited» та «AlixPartners Services UK LLP», та дослідження та аналізи юридичної компанії юридичною компанією «Hogan Lovells».

Суд це клопотання задовольнив частково, дозволивши винести тільки копії документів

Нагадаємо, Кабмін 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізації.

Два згаданих кримінальних провадження розслідують різні групи слідчих.

«Приватбанку» і купівлі Міністерством фінансів 100% його акцій за одну гривню. Після цього держава докапіталізувала банк на 139,3 млрд грн. Ігор Коломойський оскаржує націоналізацію банку в суді.

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