Напів-«конкордівський» «Азовмаш» виграв ще 32 мільйони залізниці на литво, бо першим прийшов на торги

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 6 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Азовмаш» запчастин до вантажних вагонів на 31,92 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Конкурентами «Азовмашу» були ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» та дилер останнього ТОВ «Машбудінвест». Усі три фірми подали заявки з абсолютно ідентичною ціною, яка до копійки відповідала встановленій замовником очікуваній ціні – 31 917 600,00 грн. Під час аукціону жоден з учасників не спробував знизити ціну задля перемоги хоча б на одну копійку. Тому переміг «Азовмаш», який раніше завантажив у «Прозорро» документи тендерної пропозиції – 19 і 21 вересня, тоді як конкуренти зробили це 22 вересня.

Таким чином, залізниця придбала надресорні балки №1750.00.001 по 24 168 грн./шт. та бокові рами №1750.00.102 – по 27 516 грн./шт. виробництва ПрАТ «Азовелектросталь».

У вересні «Азовмаш» продав їх «ЦЗВ» за такими ж схемою та ціною на 95,04 млн грн. А загалом у 2017 році отримав підрядів у системі «Укрзалізниці» на 175,59 млн грн.

За даними системи «Youcontrol», директором «Азовмашу» є Ігор Прасолов, колишній нардеп від Партії регіонів та міністр економіки при президенті Януковичу.

Засновниками фірми у рівних долях є ТОВ «Азовмаш груп», кінцевим бенефіціаром якого є Світлана Савчук, вдова колишнього власника заводу Олександра Савчука, та ТОВ «Біо стар» Вадима Темченка. Темченко також є директором ТОВ «Конкорд Капітал» Ігоря Мазепи, який у свою чергу є бізнес-партнером екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

Акціонерами «Кременчуцького сталеливарного заводу» є кіпрські фірми «Девісал лімітед», «Сертако Лімітед» і «Діфано Інвестментс Лтд». За даними з відкритих джерел, його контролює група «Приват», а раніше серед акціонерів була фірма «Теко-Дніпрометиз» Сергія Тігіпка.

«Машбудінвест» записаний на кіпрську фірму «Форвінком Лімітед», чиїм номінальним бенефіціаром вказаний Христофорос Малактос.

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