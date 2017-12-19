Міноборони провалило плани з будівництва житла, тому за два тижні хочуть купити квартир на 149 мільйонів

Міністерство оборони пропонує збільшити видатки держбюджету на придбання для військових квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі за рахунок скорочення фінансування будівництва та реконструкції житла на 148,85 млн грн.

Відповідні зміни до урядового розпорядження № 214 від 29 березня 2017 року Міноборони внесло на засідання Кабміну 18 грудня.

В Міноборони пояснили, що розподіл коштів на будівництво та реконструкцію житла для військових Камбін затвердив в кінці березня, а його обов’язкове погодження бюджетним комітетом Верховної ради відбулося в кінці травня. Таким чином, для використання коштів держбюджету у Міноборони було близько семи місяців, тоді як будівництво (реконструкція) об’єктів, на які було затверджене фінансування, вимагало вісім-десять місяців.

Щоб встигнути до кінця року використати заплановані кошти, Міноброни пропонує зменшити фінансування 11 об’єктів будівництва, які планували здати в 2017 році. Мова йде про будівництво багатоквартирних будинків в Миколаєві та Черкасах, Болграді Одеської області, в Бердянську Житомирської області, а також в Стрию та Явореві Львівської області. Крім того, пропонується скоротити фінансування реконструкції гуртожитку в Васильківському районі під Києвом та добудову будинку в військовому містечку на Львівщині.

Міноборони стверджує, що запропоноване зменшення фінансування вивільнить 148,85 млн грн., які запропоновано використати на купівлю готових квартир.

З узгодження позицій з Мінфіном відомо, що заплановано купити 172 квартири.

Без цього перерозподілу Міноборони недоотримає майже вдвічі більше квартир – 456 помешкань з загального плану 1514 квартир.

Але навіть перерозподіл коштів не дозволить виконати плани на 2017 рік по отриманню квартир для військовослужбовців – їх буде на 284 штук менше, або на 19% від плану.

В експертному висновку вказано, що ініціатива Міноборони через обмеженість у часі створить умови для закупівлі квартир по завищеним цінам. Крім того, деяким об’єктам будівництва запропоновано зменшити фінансування в 20-25 разів, що, на думку експертів, свідчить про низький рівень планування та використання коштів Міністерством оборони.

Також до фінансування в 2017 році пропонується включити будівництво багатоповерхівки в Одесі і на її добудову виділити 15 млн грн. На думку експертів, існують ризики освоїти ці кошти ефективно за два тижні.

Тому в експертному висновку вказано, що Міноборони не надало переконливих розрахунків для перерозподілу коштів «з метою уникнення можливого не використання коштів на будівництво в 2017 бюджетному році».

При цьому, проект змін Міноборони погодили всі міністерства.

Загалом, запропоновані зміни збільшать суму закупівлі квартир для військових на вторинному ринку та на умовах пайової участі до 528,09 млн грн. Ще 192,93 млн грн. планується витратити на будівництво та реконструкцію житла, з якого тільки трохи більше половини заплановано ввести в експлуатацію цього року.

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