Фірма «смотрящего» Мін’юсту провела рекордну реструктуризацію боргу «Альфа-банку»

«Альфа-банк» провів реструктуризацію заборгованості $100 мільйонів фірми «Торонто-Київ». Юридичний супровід забезпечувала фірма «Evris», керуючим партнером у якій є Андрій Довбенко, відомий по скандалу у Мінюсті.

У повідомленнях щодо цієї реструктуризації йдеться про її рекордний обсяг та надзвичайно стислий термін – один місяць на владнання всіх формальностей з банком, що контролюється групою російського мільярдера Михайла Фрідмана, та фірмою-боржником «Торонто-Київ», що належить двом екс-нардепам Сергію Рисю і Сергію Кривошиї.

За даними системи «Youcontrol», адвокатське об’єднання «Евріс» було засновано незадовго до здійснення цієї реструктуризації – у липні 2017. Засновниками виступили Ігор Кравцов, Андрій Реун, Сергій Паперник і Сергій Бенедисюк. Телефон фірми спільний з компанією самого Довбенка «Неоклеус і Довбенко».

На сайті «Евріса» єдиним керуючим партнером фірми вказаний Андрій Довбенко. За даними телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом», він має вплив на вирішення кадрових та інших питань в Мін’юсті та добре знайомий із нардепом від БПП Олександром Грановським. З ним Довбенко співпрацював по справі ТРЦ Skymall. До Майдану Довбенко працював у групі СЄПЕК Сергія Курченка.

Міністр юстиції Павло Петренко планував призначити самого Довбенка керівником Департаменту виконавчої служби. Однак офіційну посаду він не зайняв, зате з 2015 року Мін’юст виявився наповнений колегами Довбенка.

Наприклад, колега Довбенка по юрфірмі «Неоклеус і Довбенко» та нині по «Еврісу» Сергій Бенедисюк у 2015-2016 роках очолював Департамент державної реєстрації і нотаріату. Екс-заступник міністра юстиції з питань реєстрації (2016-2017) і колишній голова т.зв. «антирейдерської комісії» Мін’юсту Павло Мороз раніше працював із Довбенком в компанії «Ernst &Young».

Директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов повідомив, що знає Довбенка «років п’ять». Також давнє знайомство з Довбенком визнав екс-голова ключового відділу у Департаменті виконавчої служби – відділу примусового виконання рішень – Сергій Крайчинський. Саме він був безпосереднім керівником державних виконавців, коли вони почали отримувати багатомільйонні винагороди і давали довіреності на доступ до цих винагород сторонній особі.

Нині Крайчинський вже не працює в Мін’юсті, а став першим приватним виконавцем України і працює з компанією «Тода груп». Клієнти, вказані на сайті «Тоди», збігаються з клієнтами юркомпанії «Орум», серед засновників якої особисто був Довбенко.

У кваліфікаційній комісії, яка екзаменує приватних виконавців, працював ще один товариш Довбенка – Андрій Реун з «Евріса». Журналісти зафіксували, що офіс «Тоди» відвідує Світлана Білан. Як і Сергій Крайчинський, раніше вона тривалий час працювала в системі державної виконавчої служби. А нині разом з Крайчинським і Горем Щербаковим потрапила в трійку перших приватних виконавців країни, їздить у закордонні візити, організовані Мін’юстом.

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