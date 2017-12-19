Дружина зампрокурора Сумської області потрапила в ДТП на незадекларованому «Infiniti QX 70»

Дружина зампрокурора Сумської області Сергія Маслюка 20 вересня потрапила в ДТП на «Infiniti QX 70». Про це «Нашим грошам» стало відомо з постанови Апеляційного суду Сумської області за 6 грудня 2017 року. Про деталі ДТП розповіла програма «Під прицілом» телеканалу «UA:Суми».

За даними «Наших грошей», «Infiniti QX 70» 2014 року випуску купила сестра прокурорської дружини Альбіна Пляхтур у 2015 році. Жінка бізнесу не має, як ФОП не реєструвалася. Дружина прокурора Анжела Маслюк має право керування цим «Infiniti».

В декларації прокурора Маслюка за 2016 рік з транспортних засобів лише УАЗ 1988 року та ГАЗ 1959 року. «Infiniti QX 70» – відсутня.

Ніхто з родичів прокурора офіційно не має бізнесу, матір Тетяна Маслюк працювала на глухівській митниці, брат Євген Маслюк – теж митник.

По лінії дружини прокурора ФОПом із 1997 по 2017 реєструвався лише тесть Анатолій Пляхтур, але там йшлося про торгівлю верхнім одягом на Центральному ринку Сум.

Також тесть значиться співзасновником об’єднання громадян «Правич». За часів Януковича члени об’єднання виступали на мітингах проти дій тодішньої влади спільно з братом генпрокурора Сергієм Луценком. На той час Юрій Луценко був у в’язниці, і Сумська область зібрала 50 тис. підписів за його звільнення. На мітингах за участю об’єднання громадян «Правич» зачитувалися листи від Юрія Луценка, де він казав, що підтримує сумчан у боротьбі з владою, оскільки його багато що пов’язує з цією областю: матір Луценка – з-під Глухова.

18 жовтня 2017 року Генпрокуратура повідомила Сергію Маслюку про підозру за ч. 1 ст. 190, ч. 1,4. ст 358 («Заволодіння чужим майном», «Підроблення документів» та «Використання підробленого документа»). Як повідомила прессекретар генпрокурора Лариса Сарган, прокурор незаконно заволодів бюджетними грішми – 21 тис. грн. Наприкінці серпня Сергій Маслюк попросив у керівництва 12 додаткових днів відпочинку, оскільки в основну відпустку начебто пролежав у лікарні. До заяви прокурор додав довідку від лікаря. Досудове розслідування встановило, що Сергій Маслюк не лежав у лікарні, а відпочиав у с. Поляниця Яремчанського району Івано-Франківської області. Лікарка, яка підписала Маслюку довідку, вже підписала угоду про визнання винуватості і засуджена до штрафу в 850 грн.

Зарплатня Сергія Маслюка за 2016 рік, згідно декларації, – 272,9 тис грн, дружина прокурора отримала лише соцдопомогу 12,15 тис грн. 2015 року зарплатня прокурора складала 270 тис грн, його дружина так само отримала лише соцдопомогу.

Як багатіли родичі прокурора Маслюка

2017

У червні теща Світлана Пляхтур купила 3-кімнатну квартиру площею 135,7 кв.м. в Сумах на провулку Інститутському.

У квітні Сергій Маслюк на підставі декларації про готовність об’єкта до експлуатації зареєстрував право власності на 238-метровий будинок у Сумах на Козацькому проспекті. Будинок має баню, три альтанки, кухню, гараж, прибудови, навіси та сараї.

У лютому прокурор оформив право власності на ділянку 0.2052 га під будинком на проспекті Козацькому в Сумах.

2015

У серпні тесть прокурора Анатолій Пляхтур зареєстрував право власності на 5 земельних ділянок на території Великочернеччинської сільсьої ради Сумської області площею 0,18 га, 0,3 га, 0,2 га та дві ділянки по 0,1 га.

У травні теща прокурора Світлана Пляхтур купила ділянку 0.0817 га коло будинку прокурора на проспекті Козацькому в Сумах та отримала свідоцтво про право власності на 61-метрову квартиру у Сумах на вул. Комсомольській

Сестра дружини прокурора Альбіна Пляхтур зареєструвала право власності на чотири ділянки 0,41 га, 0.2 га та дві по 0,1 га на території Великочернеччинської сільради в Сумській області

2014

У січні 2014 року прокурор отримав свідоцтво про право власності на 96-метрову квартиру у Сумах на вулиці Харківській.

У лютому матір прокурора Тетяна Маслюк отримала свідоцтво про право власності на 42-метрову квартиру в Сумах по вул. Кондратьєва

2013

У вересні прокурор оформив право власності на садовий 118-метровий будинок у садівничому товаристві «Олдиш» неподалік Сум.

Син покурора Мірослав Маслюк у липні 2013 став співвласником трикімнатної квартири на 64,9 кв.м у Сумах на проспекті Михайла Лушпи.

У липні теща прокурора Світлана Пляхтур оформила спідоцтво про право власності на пів 65-метрової квартири на проспекті Михайла Лушпи у Сумах.

У січні матір прокурора Тетяна Маслюк придбала Мерседес-Бенц ML 350 2012 року випуску, згідно декларації прокурора – за 480 тис. грн.

2012

У грудні дружина прокурора Анжела Маслюк купила Тойоту Камрі 2400 2012 року випуску за 270 тис. грн.

Батько прокурора Володимир Маслюк отримав держакт на 2,2 га ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Ярославецької сільради на Сумщині

2011

Батько прокурора Володимир Маслюк купив Інфініті EX-37 2010 за 350 тис грн.

2010

Батько прокурора отримав свідоцтво про право власності на будинок 47,5 кв. м у м. Глухів Сумської області

2009

теща прокурора зареєструвала право власності на 114-метровий будинок у м. Кролевець на Сумщині.