Держкомбінат Фірташа за 13 мільйонів замовив «прокладці» Фірташа ільменіт удвічі дорожче експорту

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 10 листопада уклало угоду з ТОВ «Хімвектор» про закупівлю ільменіту на 13,38 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 2 тис т ільменітового концентрату за ТУ У 13.2-30912734-001:2011 по 6 690 грн., що відповідає $252 за тонну. Відсотковий вміст TiO2 і вологи невідомий, бо комбінат не оприлюднив договір.

За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у жовтні ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Велта» Андрія Бродського (екс–депутат Кіровоградської облради від «Сильної України» Сергія Тігіпка) і ТОВ «Велта Трейдінг» Ношревана Руруа експортували ільменіт за ТУ У 13.2-30912734-001:2011 з умістом 56% TiO2 через компанію «Stork International Gmbh» (Австрія) за такими цінами:

$110-120 за тонну – на умовах FOB порт Южний для «The Chemours Company Fc, Llc» (Делавер, США), яка володіє торговими марками «Тефлон», «Фреон» та іншими,

за тонну – на умовах FOB порт Южний для «The Chemours Company Fc, Llc» (Делавер, США), яка володіє торговими марками «Тефлон», «Фреон» та іншими, $180 за тонну – на умовах EXW Новомиргород для «Precheza A.S.» (Чехія),

за тонну – на умовах EXW Новомиргород для «Precheza A.S.» (Чехія), $200 за тонну – на умовах CIF Tongling для «Nexttech Materials Co., Ltd» (Китай).

Це значно дешевше від закупівельної ціни «ЗМТК» $252 за тону. При цьому відстань із Кіровоградщини, де зареєстровані обидві «Велти», до комбінату в Запоріжжі та до вищезгаданого порту Южного приблизно однакова.

Створений 31 серпня столичний «Хімвектор» через кіпрський офшор «Валанокс Інвестментс Лімітед» належить Дмитру Фірташу. Директором є Юрій Соловей, який раніше керував ТОВ «Статус-Трейд», також пов’язаним із Фірташем.

«Хімвектор» є засновником ТОВ «Профіт Фінком», керівником якого є Роман Клименко, а кінцевим бенефіціаром – Роман Мандригеля. Останній керує ТОВ «Титан України», ще одним постачальником «ЗМТК» з оточення Фірташа.

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