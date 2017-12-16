НОВИНИ

16.12.2017

«Укртрансгаз» замовив «Гепарду» паливо на наступний рік за 52 мільйони

Фірма з офшорним корінням почне будувати полігон у Краматорську за 2 мільйони

Стогривенна «прокладка» з телефоном фірми «порошенківця» задорого відремонтує школу за 17 мільйонів

У Волновасі розіграли будівельний підряд за 2,5 мільйонів

15.12.2017

НАБУ вручило підозру судді ВАСУ з розслідування «Наших грошей» за незадекларовані квартири

Фукс консультується з Грановським, в АП та МВС засекретили дані про його візити

Суд арештував клерків Каськіва за розкрадання 260 мільйонів після того, яка Каськіву повернули загранпаспорт

СБУ шукає розголошення держтаємниці у наданні НАБУ доступу до документів заводу Порошенка

Знайомі ФОПи зі спільним мобільним розіграли 3 мільйони донецького суду на комп’ютери

«Вишка» дала прокуратурі шанс забрати у Бриля&Ко 50 тисяч гектарів угідь під Києвом

Екс-менеджер партнерів Шленчака продав «Укргазвидобуванню» обладнання на 191 мільйон

Попри заяви Омеляна зарплата керівника «АМПУ» зросте на третину

«Антонов» дав 11 мільйонів за авіапаливо фірмі директора «Заводу 410 ЦА», переписаній на юриста

Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 71 мільйон «Київавтодору» помічника Пресмана

«Укргазвидобування» через біржу замовило метанол у шотландської «прокладки» з місячною відстрочкою

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

У Волновасі розіграли будівельний підряд за 2,5 мільйонів

16 Грудня 2017

Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро (Волноваха Донецької області) 11 грудня за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «Управління капітального будівництва Слов’янського району» капітальний ремонт приміщення Ольгинської лікарської амбулаторії за 2,46 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Йдеться про приміщення на вулиці Шкільній, 41 у смт. Ольгинка Волноваського району на Донеччині. Проект включає демонтажні роботи, улаштування покриття, утеплення перекриття та фундаменту, опорядження стін фасадів. Підряд мають завершити до кінця цього року.

З переможцем торгів конкурувало слов’янське ТОВ «Трест Донбасводбуд». Сьогодні власником фірми є Олексій Маленький, раніше його партнеркою по фірмі була мешканка Слов’янська Ольга Бобух.

«Наші гроші» повідомляли, як ця фірма разом з ТОВ «Рембудпроект 2010» розіграла майже 4 млн грн на закупівлі Андріївської сільради (Донецька область) у вересні цього року. Тоді від імені сільради закупівлю проводило ТОВ «УКБ Слов’янського району» – переможець торгів у Волновасі.

Одноосібною власницею та керівником ТОВ «УКБ Слов’янського району» є мешканка Миколаївки Донецької області Анна Мартиненко. Фірма належить їй з 31 жовтня цього року.

Попереднім власником був Дмитро Марченко – співвласник ТОВ «Славенерго». Другим співзасновником «Славенерго» є Володимир Малюгін – екс-директор нині ліквідованого КП «Регіональне управління капітального будівництва» Слов’янської міськради. Саме на Малюгіна 3 жовтня цього року переписали згадуване вище «Рембудпроект 2010». Керівником «Славенерго» є Марина Борисенко, яка раніше була керівником «Трест Донбасводбуду».

Додамо, ТОВ «Славенерго» належать твердопаливні котли в приміщеннях КЗ «ЦПМСД» ( в смт. Черкаське та смт. Билбасівка), які фірма орендувала у жовтні 2015 року. В результаті цього, комунальники закуповують у «Славенерго» послуги з теплопостачання за переговорною процедурою, і, відповідно до тарифу для опалення бюджетних установ від ОКП «Донецьктеплокомуненерго» платять за тепло у 1,5 рази дорожче.

З початку року ТОВ «Трест Донбасводбуд» отримало замовлень від бюджетників на 3,19 млн грн, ТОВ «Рембудпроект 2010» – на 11,56 млн грн, ТОВ «УКБ Слов’янського району» – на 8,69 млн грн, та ТОВ «Славенерго» – на 1,16 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»
11 Грудня 2017

НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

16.12.2017

Донецьк Фірма з офшорним корінням почне будувати полігон у Краматорську за 2 мільйони

Київщина Стогривенна «прокладка» з телефоном фірми «порошенківця» задорого відремонтує школу за 17 мільйонів

Донецьк У Волновасі розіграли будівельний підряд за 2,5 мільйонів

15.12.2017

Донецьк Знайомі ФОПи зі спільним мобільним розіграли 3 мільйони донецького суду на комп’ютери

Київщина «Вишка» дала прокуратурі шанс забрати у Бриля&Ко 50 тисяч гектарів угідь під Києвом

Київ Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 71 мільйон «Київавтодору» помічника Пресмана

14.12.2017

Запоріжжя У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

Луцьк «Волиньобленерго» купило позашляховик Toyota за мільйон

Херсон Аеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячі

13.12.2017

Київ Радник Кличка Кривопішин запатентував рух київської електрички по колу

Київ Фукс відсудив у Києва 80 мільйонів за руїни занедбаного заводу поруч з «5 елементом» Порошенка

Дніпро За півроку дорогі мініфутбольні поля для шкіл Дніпра подорожчали ще на 11%

Одеса Труханов віддав в оренду вісім приміщень під сімейний бізнес своєї юристки-депутатки

Донецьк Фірма засудженого за підробку тендерної документації взяла участь у розпилі 18 мільйонів в Слов’янську

12.12.2017

Донецьк Рідні фірми розпиляли ще 5 мільйонів «Первомайськвугілля» на насосах

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ