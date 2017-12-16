У Волновасі розіграли будівельний підряд за 2,5 мільйонів

Волноваське районне госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро (Волноваха Донецької області) 11 грудня за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «Управління капітального будівництва Слов’янського району» капітальний ремонт приміщення Ольгинської лікарської амбулаторії за 2,46 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Йдеться про приміщення на вулиці Шкільній, 41 у смт. Ольгинка Волноваського району на Донеччині. Проект включає демонтажні роботи, улаштування покриття, утеплення перекриття та фундаменту, опорядження стін фасадів. Підряд мають завершити до кінця цього року.

З переможцем торгів конкурувало слов’янське ТОВ «Трест Донбасводбуд». Сьогодні власником фірми є Олексій Маленький, раніше його партнеркою по фірмі була мешканка Слов’янська Ольга Бобух.

«Наші гроші» повідомляли, як ця фірма разом з ТОВ «Рембудпроект 2010» розіграла майже 4 млн грн на закупівлі Андріївської сільради (Донецька область) у вересні цього року. Тоді від імені сільради закупівлю проводило ТОВ «УКБ Слов’янського району» – переможець торгів у Волновасі.

Одноосібною власницею та керівником ТОВ «УКБ Слов’янського району» є мешканка Миколаївки Донецької області Анна Мартиненко. Фірма належить їй з 31 жовтня цього року.

Попереднім власником був Дмитро Марченко – співвласник ТОВ «Славенерго». Другим співзасновником «Славенерго» є Володимир Малюгін – екс-директор нині ліквідованого КП «Регіональне управління капітального будівництва» Слов’янської міськради. Саме на Малюгіна 3 жовтня цього року переписали згадуване вище «Рембудпроект 2010». Керівником «Славенерго» є Марина Борисенко, яка раніше була керівником «Трест Донбасводбуду».

Додамо, ТОВ «Славенерго» належать твердопаливні котли в приміщеннях КЗ «ЦПМСД» ( в смт. Черкаське та смт. Билбасівка), які фірма орендувала у жовтні 2015 року. В результаті цього, комунальники закуповують у «Славенерго» послуги з теплопостачання за переговорною процедурою, і, відповідно до тарифу для опалення бюджетних установ від ОКП «Донецьктеплокомуненерго» платять за тепло у 1,5 рази дорожче.

З початку року ТОВ «Трест Донбасводбуд» отримало замовлень від бюджетників на 3,19 млн грн, ТОВ «Рембудпроект 2010» – на 11,56 млн грн, ТОВ «УКБ Слов’янського району» – на 8,69 млн грн, та ТОВ «Славенерго» – на 1,16 млн грн.

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