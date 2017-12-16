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Стогривенна «прокладка» з телефоном фірми «порошенківця» задорого відремонтує школу за 17 мільйонів

16 Грудня 2017

Відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації Київської області 24 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Укррембуд Комфорт» реконструкцію школи у смт. Калинівка за 16,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року реконструюють будівлю школи №1 по вул. Центральна, 59.

Білоцерківський субпідрядник ТОВ «Перспектива» Олени Решетняк на чолі з Михайлом Вовком влаштує покрівлю і фундаменти, виконає фасадні роботи, підшиє карниз покрівлі та утеплить фасади в обсязі 61% ціни договору. Ще 3% отримає ТОВ «Укртехнобез» Михайла Подоляка з Вишневого за протипожежні заходи. Гарантійний строк складає десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільша сума у 1,67 млн грн. піде на теплоізоляційні плити з мінеральної вати щільністю 145 кг/куб. м невідомої марки по 3 319 грн./куб. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). На ринку плити Технофас такої щільності можна знайти у продажу на 14% дешевше – по 2 900 грн./куб. м.

Ще 886 тис грн. відведено на суміш Ceresit CT 190 pro по 14,70 грн./кг. На інших тендерах та в інтернет-магазинах його гуртова ціна вдвічі рази нижча – 6-7 грн./кг.

Штукатурка Ceresit CT 75 із зерном 3 мм на 886 тис грн. коштує 68,84 грн./кг. У відкритих джерелах її можна знайти на чверть дешевше – по 53,92 грн./кг.

Мінвата Isover товщиною 100 мм щільністю 45 кг/куб. м у рулонах на 838 тис грн. обійдеться у 1 624 грн./куб. м.

Фарбу Ceresit CT 42 на 295 тис грн. замовили по 123,56 грн./кг. Зараз її продають щонайменше удвічі дешевше: у роздріб – по 43,57 грн./кг і гуртом – по 55,14 грн./кг.

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 16,74 млн грн.

ТОВ «БК«Дельта» і ТОВ «Українська будівельно-інвестиційна компанія «Укрбудінвест» пропонували на 6-11% нижчі ціни, але їх відхилили за недоліки та відсутність низки документів.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Стайл Профі» Віктора Пелиха з Білої Церкви, причому ніхто з чотирьох учасників не знижував ціну під час аукціону.

Калинівський «Укррембуд Комфорт» зі статутним капіталом 100 грн. належить Ярославу Новохатньому, директором є Віктор Шуляківський. Раніше підприємством керувала Тетяна Вискребцова. Із листопада воно отримало підрядів виключно у Васильківському районі на 19,35 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

Переможець вказав у держреєстрі контактний номер телефону +380974033699, який також використовує ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-Інвест» Максима Години із с. Варовичі під Калинівкою – депутата Васильківської райради від «Блоку Петра Порошенка».

У січні поліція відкрила кримінальне провадження щодо внесення службовцями Васильківської центральної районної лікарні, «БК «Еталон-Інвест» та інших фірм завідомо неправдивих відомостей у акти приймання виконаних будівельних робіт. Із квітня нових ухвал по цій справі в судовому реєстрі не з’являлось.

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