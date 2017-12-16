Стогривенна «прокладка» з телефоном фірми «порошенківця» задорого відремонтує школу за 17 мільйонів

Відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації Київської області 24 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Укррембуд Комфорт» реконструкцію школи у смт. Калинівка за 16,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року реконструюють будівлю школи №1 по вул. Центральна, 59.

Білоцерківський субпідрядник ТОВ «Перспектива» Олени Решетняк на чолі з Михайлом Вовком влаштує покрівлю і фундаменти, виконає фасадні роботи, підшиє карниз покрівлі та утеплить фасади в обсязі 61% ціни договору. Ще 3% отримає ТОВ «Укртехнобез» Михайла Подоляка з Вишневого за протипожежні заходи. Гарантійний строк складає десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільша сума у 1,67 млн грн. піде на теплоізоляційні плити з мінеральної вати щільністю 145 кг/куб. м невідомої марки по 3 319 грн./куб. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). На ринку плити Технофас такої щільності можна знайти у продажу на 14% дешевше – по 2 900 грн./куб. м.

Ще 886 тис грн. відведено на суміш Ceresit CT 190 pro по 14,70 грн./кг. На інших тендерах та в інтернет-магазинах його гуртова ціна вдвічі рази нижча – 6-7 грн./кг.

Штукатурка Ceresit CT 75 із зерном 3 мм на 886 тис грн. коштує 68,84 грн./кг. У відкритих джерелах її можна знайти на чверть дешевше – по 53,92 грн./кг.

Мінвата Isover товщиною 100 мм щільністю 45 кг/куб. м у рулонах на 838 тис грн. обійдеться у 1 624 грн./куб. м.

Фарбу Ceresit CT 42 на 295 тис грн. замовили по 123,56 грн./кг. Зараз її продають щонайменше удвічі дешевше: у роздріб – по 43,57 грн./кг і гуртом – по 55,14 грн./кг.

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 16,74 млн грн.

ТОВ «БК«Дельта» і ТОВ «Українська будівельно-інвестиційна компанія «Укрбудінвест» пропонували на 6-11% нижчі ціни, але їх відхилили за недоліки та відсутність низки документів.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Стайл Профі» Віктора Пелиха з Білої Церкви, причому ніхто з чотирьох учасників не знижував ціну під час аукціону.

Калинівський «Укррембуд Комфорт» зі статутним капіталом 100 грн. належить Ярославу Новохатньому, директором є Віктор Шуляківський. Раніше підприємством керувала Тетяна Вискребцова. Із листопада воно отримало підрядів виключно у Васильківському районі на 19,35 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

Переможець вказав у держреєстрі контактний номер телефону +380974033699, який також використовує ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-Інвест» Максима Години із с. Варовичі під Калинівкою – депутата Васильківської райради від «Блоку Петра Порошенка».

У січні поліція відкрила кримінальне провадження щодо внесення службовцями Васильківської центральної районної лікарні, «БК «Еталон-Інвест» та інших фірм завідомо неправдивих відомостей у акти приймання виконаних будівельних робіт. Із квітня нових ухвал по цій справі в судовому реєстрі не з’являлось.

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