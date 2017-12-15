Знайомі ФОПи зі спільним мобільним розіграли 3 мільйони донецького суду на комп’ютери

Донецький окружний адміністративний суд 12 грудня за результатами відкритих торгів замовив підприємцеві Роману Ларкіну комп’ютерів на 2,65 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

З договору невідомо, комп’ютери яких моделей замовлено, оскільки замовник не завантажив додатків до угоди. У тендерній документації суд писав про намір придбати 20 персональних комп’ютерів (у складі: системний блок, монітор, клавіатура мишка – 18 од., та тим же набором без монітору – 2 од.), а також 150 портативних комп’ютерів (5 з них на процесорі IntelCore i5, решта – IntelCore i3 або i5/RAM).

Вартість першого лоту склала 350 тис. грн, другого – 2,3 млн грн.

За перемогу у тендері змагались ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» та підприємці Роман Ларкін та Петро Чекар. У ході аукціону останній не знижував своєї первинної пропозиції, а в результаті цінової гри на пониження між Ларкіним та фірмою, по кожному з лотів переміг підприємець Ларкін.

Петро Чекар є співзасновником слов’янського ТОВ «Планета ІТ» разом з Романом Падалком, Максимом Дудченком та Русланом Гусаком. Останній також зареєстрований як підприємець – на його рахунку 4 підписаних договорів з Відділом освіти Слов’янської міськради загальною вартістю 44 тис. грн. Усі замовлення Гусак отримав у рамках неконкурентної процедури звітування про укладений договір.

Як підприємець Чекар брав участь лише у двох закупівлях, отримавши одне замовлення від комунального «ЕЗО “Міськсвітло”» за 15 тис. грн.

Переможець торгів Роман Ларкін раніше використовував мобільний номер «0953178905», який обліковується також за згадуваним Русланом Гусаком, а також мейл з назвою фірми «Планета ІТ» (planet.it@mail.ru), потому вказував контактним стаціонарний номер фірми 0626621433, а також мобільний 0955126729, також використовуваний Чекарем.

У період часу з листопада 2016 року по сьогодні Роман Ларкін отримав держзамовлень на загальну суму 3,19 млн грн.

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