НОВИНИ

15.12.2017

Фукс консультується з Грановським, в АП та МВС засекретили дані про його візити

Суд арештував клерків Каськіва за розкрадання 260 мільйонів після того, яка Каськіву повернули загранпаспорт

СБУ шукає розголошення держтаємниці у наданні НАБУ доступу до документів заводу Порошенка

Знайомі ФОПи зі спільним мобільним розіграли 3 мільйони донецького суду на комп’ютери

«Вишка» дала прокуратурі шанс забрати у Бриля&Ко 50 тисяч гектарів угідь під Києвом

Екс-менеджер партнерів Шленчака продав «Укргазвидобуванню» обладнання на 191 мільйон

Попри заяви Омеляна зарплата керівника «АМПУ» зросте на третину

«Антонов» дав 11 мільйонів за авіапаливо фірмі директора «Заводу 410 ЦА», переписаній на юриста

Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 71 мільйон «Київавтодору» помічника Пресмана

«Укргазвидобування» через біржу замовило метанол у шотландської «прокладки» з місячною відстрочкою

Кому Україна платила по рішенням євросудів

14.12.2017

Адвокатів Онищенка закликали або надавати докази, або відповідати за неправдиве повідомлення про злочин

У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

В уряді планують дозволити приватизацію офшорам і не розкривати їх бенефіціарів

«Волиньобленерго» купило позашляховик Toyota за мільйон

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

«Вишка» дала прокуратурі шанс забрати у Бриля&Ко 50 тисяч гектарів угідь під Києвом

15 Грудня 2017

Вищий господарський суд направив на повторний розгляд позов прокуратури про визнання недійсним договору, за яким ТОВ «Мисливські стежки» отримали в оренду 49 тис га мисливських угідь в Київській області.

Таку постанову суд прийняв 15 листопада.

З матеріалів суду відомо, що в лютому 2004 році Київська обласна рада надала в користування на 25 років ТОВ «Мисливські стежки» 49 тис угідь. Відразу фірма уклала з Київським державним лісогосподарським об’єднанням «Київліс» договір про умови ведення мисливського господарства на наданих угіддях, які були розташовані в Вишгородському районі. У подальшому цей договір двічі переукладався – в 2007 та 2013 роках.

Минулого року прокуратура звернулася до суду з позовом визнати незаконним та скасувати рішення Київської облради та визнати недійсним договір про надання в оренду «Мисливським стежка» угідь. Причина – не всі власники угідь надали свою згоду на користування ними мисливцями.

Суд першої інстанції в кінці минулого року підтвердив, що листи низки сільрад Вишгородського районну, які б підтверджували їх згоду надати угіддя в користування «Мисливським стежкам», відсутні. А ще в деяких сільрадах замість депутатів такі дозволи надали виконком або голова сільради. Тому суд погодився, що рішення Київської облради про надання «Мисливським стежкам» угідь є незаконним. Але позов відхилив через пропущення позовної давності. За версією суду, ще в 2009 році в.о. міжрайонного природоохоронного прокурора Київської області до обласного управління лісового та мисливського господарства з проханням надати інформацію про користувачів угідь. В наданій довідці було указано і рішення облради про надання територій «Мисливським стежкам», і про угоду з фірмою.

Апеляційний суд погодився з рішення першої інстанції.

ВГСУ підтвердив, що суди вірно встановили незаконність рішення Київської облради. Але визнав помилковим тлумачення ними початку відліку позовної давності. На думку ВГСУ, в цій справі його потрібно відраховувати з весни 2016 року, коли була отримана інформація від сільрад Вишгородського району про відсутність погодження. Тому ВГСУ відправив справу на повторний розгляд.

Засновниками «Мисливські стежки» є дружина голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля – Майя Бриль, голова президії Всеукраїнської ради УТМР Микола Шуляр, В’ячеслав Щегельський, Іван Радіоненко, власник ТОВ «ЕПГ «Югенергопромтранс»

Володимир Куковальський, Олексій Бакай, екс-гендиректор ДП «Укртрансгаз» Анатолій Руднік та екс-голова наглядової ради ПАТ «Нафтогазвидобування»  В’ячеслав Череваня. Керує фірмою Віталій Радевич, який разом з Костянтином Брилем є засновником ГО «Київське обласне громадське об’єднання «З вірою в Україну».

В березні Національне антикорупційне бюро провело обшуки в Запорізькій ОДА за підозрою в нанесенні державі збитків на суму 115 млн грн. через схеми з відчуженням землі. Бриль довго відмовлявся подати декларацію про доходи, мотивуючи це тим, що він дійсний офіцер СБУ. ЗМІ раніше повідомляли про стиль життя дітей Костянтина Бриля, які відпочивали в найкращих курортах світу.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»
11 Грудня 2017

НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

15.12.2017

Донецьк Знайомі ФОПи зі спільним мобільним розіграли 3 мільйони донецького суду на комп’ютери

Київщина «Вишка» дала прокуратурі шанс забрати у Бриля&Ко 50 тисяч гектарів угідь під Києвом

Київ Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 71 мільйон «Київавтодору» помічника Пресмана

14.12.2017

Запоріжжя У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

Луцьк «Волиньобленерго» купило позашляховик Toyota за мільйон

Херсон Аеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячі

13.12.2017

Київ Радник Кличка Кривопішин запатентував рух київської електрички по колу

Київ Фукс відсудив у Києва 80 мільйонів за руїни занедбаного заводу поруч з «5 елементом» Порошенка

Дніпро За півроку дорогі мініфутбольні поля для шкіл Дніпра подорожчали ще на 11%

Одеса Труханов віддав в оренду вісім приміщень під сімейний бізнес своєї юристки-депутатки

Донецьк Фірма засудженого за підробку тендерної документації взяла участь у розпилі 18 мільйонів в Слов’янську

12.12.2017

Донецьк Рідні фірми розпиляли ще 5 мільйонів «Первомайськвугілля» на насосах

Київ «Київавтодор» дав 68 мільйонів на ремонт бульвару Вернадського «рідній» фірмі свого екс-голови

Суми АМКУ оштрафував на 1,6 мільйонів «розпильщиків» продуктових тендерів з однією IP-адресою

Київщина Заммера Білої Церкви з Оппоблоку роздавав своїм фірмам ремонтні підряди на мільйони бюджетних коштів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ