«Вишка» дала прокуратурі шанс забрати у Бриля&Ко 50 тисяч гектарів угідь під Києвом

Вищий господарський суд направив на повторний розгляд позов прокуратури про визнання недійсним договору, за яким ТОВ «Мисливські стежки» отримали в оренду 49 тис га мисливських угідь в Київській області.

Таку постанову суд прийняв 15 листопада.

З матеріалів суду відомо, що в лютому 2004 році Київська обласна рада надала в користування на 25 років ТОВ «Мисливські стежки» 49 тис угідь. Відразу фірма уклала з Київським державним лісогосподарським об’єднанням «Київліс» договір про умови ведення мисливського господарства на наданих угіддях, які були розташовані в Вишгородському районі. У подальшому цей договір двічі переукладався – в 2007 та 2013 роках.

Минулого року прокуратура звернулася до суду з позовом визнати незаконним та скасувати рішення Київської облради та визнати недійсним договір про надання в оренду «Мисливським стежка» угідь. Причина – не всі власники угідь надали свою згоду на користування ними мисливцями.

Суд першої інстанції в кінці минулого року підтвердив, що листи низки сільрад Вишгородського районну, які б підтверджували їх згоду надати угіддя в користування «Мисливським стежкам», відсутні. А ще в деяких сільрадах замість депутатів такі дозволи надали виконком або голова сільради. Тому суд погодився, що рішення Київської облради про надання «Мисливським стежкам» угідь є незаконним. Але позов відхилив через пропущення позовної давності. За версією суду, ще в 2009 році в.о. міжрайонного природоохоронного прокурора Київської області до обласного управління лісового та мисливського господарства з проханням надати інформацію про користувачів угідь. В наданій довідці було указано і рішення облради про надання територій «Мисливським стежкам», і про угоду з фірмою.

Апеляційний суд погодився з рішення першої інстанції.

ВГСУ підтвердив, що суди вірно встановили незаконність рішення Київської облради. Але визнав помилковим тлумачення ними початку відліку позовної давності. На думку ВГСУ, в цій справі його потрібно відраховувати з весни 2016 року, коли була отримана інформація від сільрад Вишгородського району про відсутність погодження. Тому ВГСУ відправив справу на повторний розгляд.

Засновниками «Мисливські стежки» є дружина голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля – Майя Бриль, голова президії Всеукраїнської ради УТМР Микола Шуляр, В’ячеслав Щегельський, Іван Радіоненко, власник ТОВ «ЕПГ «Югенергопромтранс»

Володимир Куковальський, Олексій Бакай, екс-гендиректор ДП «Укртрансгаз» Анатолій Руднік та екс-голова наглядової ради ПАТ «Нафтогазвидобування» В’ячеслав Череваня. Керує фірмою Віталій Радевич, який разом з Костянтином Брилем є засновником ГО «Київське обласне громадське об’єднання «З вірою в Україну».

В березні Національне антикорупційне бюро провело обшуки в Запорізькій ОДА за підозрою в нанесенні державі збитків на суму 115 млн грн. через схеми з відчуженням землі. Бриль довго відмовлявся подати декларацію про доходи, мотивуючи це тим, що він дійсний офіцер СБУ. ЗМІ раніше повідомляли про стиль життя дітей Костянтина Бриля, які відпочивали в найкращих курортах світу.

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