НОВИНИ

15.12.2017

Фукс консультується з Грановським, в АП та МВС засекретили дані про його візити

Суд арештував клерків Каськіва за розкрадання 260 мільйонів після того, яка Каськіву повернули загранпаспорт

СБУ шукає розголошення держтаємниці у наданні НАБУ доступу до документів заводу Порошенка

Знайомі ФОПи зі спільним мобільним розіграли 3 мільйони донецького суду на комп’ютери

«Вишка» дала прокуратурі шанс забрати у Бриля&Ко 50 тисяч гектарів угідь під Києвом

Екс-менеджер партнерів Шленчака продав «Укргазвидобуванню» обладнання на 191 мільйон

Попри заяви Омеляна зарплата керівника «АМПУ» зросте на третину

«Антонов» дав 11 мільйонів за авіапаливо фірмі директора «Заводу 410 ЦА», переписаній на юриста

Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 71 мільйон «Київавтодору» помічника Пресмана

«Укргазвидобування» через біржу замовило метанол у шотландської «прокладки» з місячною відстрочкою

Кому Україна платила по рішенням євросудів

14.12.2017

Адвокатів Онищенка закликали або надавати докази, або відповідати за неправдиве повідомлення про злочин

У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

В уряді планують дозволити приватизацію офшорам і не розкривати їх бенефіціарів

«Волиньобленерго» купило позашляховик Toyota за мільйон

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

«Укргазвидобування» через біржу замовило метанол у шотландської «прокладки» з місячною відстрочкою

15 Грудня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 3 жовтня уклало угоду з компанією «Petrochemical Systems L.P.» (Шотландія) про постачання метилового спирту попередньою вартістю 1,25 млн євро. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За результатами електронних біржових торгах на ТБ «Українська енергетична біржа» до лютого 2018 року на умовах DAP (розмитнення за рахунок покупця) поставлять 4 500 т технічного метанолу марки А за попередньою ціною 278,59 євро за тонну. Кінцева ціна буде розраховуватися за формулою:

Р = К * D – F,де

Р – ціна товару, в євро за одну метричну тонну;

К – середньоарифметичне між квартальним котируванням, що опубліковане виданням ICIS Methanol (Europe) у розділі Contract Price FOB Rotterdam  EUR/tonne та середньоарифметичним котируванням ICIS Methanol (Europe) у розділі SPOT PRICES FOB Rotterdam EUR/tonne, за місяць відвантаження;

D – диференціал, значення якого складає 0,96;

F – вартість транспортування товару по території України від станції прикордонного переходу до станції призначення, згідно тарифів ПАТ «Укрзалізниця» на дату підписання акту приймання передачі.

Передбачено забезпечення виконання угоди 5% і оплату протягом місяця після поставки. Нагадаємо, у січні-лютому «Укргазвидобування» не опублікувало сторінки з описом умов оплати із договорів про закупівлю метанолу в інших постачальників на 457,06 млн грн.

За даними джерела «Наших грошей» на митниці, цьогоріч для «Укргазвидобування» російський і білоруський метанол ввозився в Україну по $270-390 за тонну.

Це вже не перший заробіток «Petrochemical Systems L.P.» на «Укргазвидобуванні». Раніше шотландська фірма також через біржу отримала підряди держкомпанії на поставку на поставку метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ) та сирої нафти загальною вартістю 0,99 млрд грн.

Шотландська «Petrochemical Systems L.P.» зі статутним капіталом 1 тис фунтів стерлінгів створена у листопаді 2016 року. Тоді її учасниками були «Comet Admin Ltd» і «Westcity Admin Ltd».

Підписи від усіх цих трьох компаній при реєстрації «Petrochemical» ставила мешканка офшорного Белізу – Tiffany Nicole Brown, на яку також заведено низку інших британських підприємств.

Ця ж номінальна власниця є однією із бенефіціарів ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф». На цю фірму з 2011 року записано 80% акцій ПАТ «Черкаський автобус», що раніше належало Петру Порошенку.

Порошенко володів «Черкаським автобусом» через корпорацію «Богдан». У 2009 році він віддав автомобільний напрямок бізнесу своєму давньому другу та партнеру Олегу Свинарчуку, який у 2011 році й переоформив автобусний завод на «Ізі лайф» та офіційно вивів його зі складу корпорації «Богдан».

Після обрання Порошенка президентом України у 2014 році, Свинарчук змінив прізвище на Гладковський (по матері) і очолив Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а згодом вже у статусі першого заступника Секретаря РНБОУ почав контролювати весь оборонно-промисловий комплекс. У свою чергу «Богдан» домовився із білорусами про спільне виробництво вантажівок МАЗ для української армії на іншому заводі у Черкасах. А на «Черкаському автобусі», який частково належить пані Браун з Белізу, збирають автобуси «Атаман» на агрегатній базі «Isuzu».

За даними джерела з митниці, «Petrochemical» із березня цього року також імпортував казахський газойль та російський МТБЕ для «Укртатнафти» Ігоря Коломойського. У свою чергу «Укртатнафта» нещодавно перевела поточний рахунок з «Приватбанку» в банк «Південний», із яким також веде справи «Трейд Коммодіті» з групи Адамовського-Грановського. Крім того, «Трейд Коммодіті» нещодавно вийшло на тендер поліції з пропозицією постачати поліцейським всієї країни паливо з автозаправок групи «Приват».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»
11 Грудня 2017

НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

15.12.2017

Донецьк Знайомі ФОПи зі спільним мобільним розіграли 3 мільйони донецького суду на комп’ютери

Київщина «Вишка» дала прокуратурі шанс забрати у Бриля&Ко 50 тисяч гектарів угідь під Києвом

Київ Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 71 мільйон «Київавтодору» помічника Пресмана

14.12.2017

Запоріжжя У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

Луцьк «Волиньобленерго» купило позашляховик Toyota за мільйон

Херсон Аеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячі

13.12.2017

Київ Радник Кличка Кривопішин запатентував рух київської електрички по колу

Київ Фукс відсудив у Києва 80 мільйонів за руїни занедбаного заводу поруч з «5 елементом» Порошенка

Дніпро За півроку дорогі мініфутбольні поля для шкіл Дніпра подорожчали ще на 11%

Одеса Труханов віддав в оренду вісім приміщень під сімейний бізнес своєї юристки-депутатки

Донецьк Фірма засудженого за підробку тендерної документації взяла участь у розпилі 18 мільйонів в Слов’янську

12.12.2017

Донецьк Рідні фірми розпиляли ще 5 мільйонів «Первомайськвугілля» на насосах

Київ «Київавтодор» дав 68 мільйонів на ремонт бульвару Вернадського «рідній» фірмі свого екс-голови

Суми АМКУ оштрафував на 1,6 мільйонів «розпильщиків» продуктових тендерів з однією IP-адресою

Київщина Заммера Білої Церкви з Оппоблоку роздавав своїм фірмам ремонтні підряди на мільйони бюджетних коштів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ