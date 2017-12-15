Суд арештував клерків Каськіва за розкрадання 260 мільйонів після того, яка Каськіву повернули загранпаспорт

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Попри заяви Омеляна зарплата керівника «АМПУ» зросте на третину

«Антонов» дав 11 мільйонів за авіапаливо фірмі директора «Заводу 410 ЦА», переписаній на юриста

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15 Грудня 2017

Солом’янський райсуд м. Києва 14 грудня обрав запобіжні заходи чотирьом фігурантам, які, за версією НАБУ і САП, були задіяні у корупційній схемі з розкрадання коштів Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія» на суму 259,2 млн грн. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей».

Екс-заступник голови «Держінвестпроекту» Владислава Каськіва Сергій Шут взятий під варту на два місяці із можливістю внесення застави у розмрі 20 млн грн.

Колишній директор ДП «Державна інвестиційна компанія» Юрій Лутак та колишній працівник «Держінвестпроекту» Вадим Бей взяті під варту із можливістю внесення застави по 1 млн грн.

Шут відомий як бізнес-партнер Олександра Матковського – двоюрідного брата Владислава Каськіва – по ТОВ «Грінфілд Альянс».  До липня 2012 р. «Грінфілд Альянс» Шута і Матковського були співзасновниками фірми «Профіт Консалтинг Груп» разом із Ганною Кутовою, сестрою Тараса Кутового, екс-нардепа від БПП, нинішнього міністра аграрної політики.

Директор низки приватних підприємств із ознаками фіктивності Усов теж взятий під варту із альтернативою внесення застави у 5 млн грн. Усов відомий як водій Шута, і за версією слідства, є повністю підконтрольною Шуту особою.

Після Майдану та втечі Каськіва в Панаму, Сергій Шут отримав роботу в «Укрзалізниці», де став радником в. о. голови правління.

Шут, Лутак, Усов і Бей були затримані 12 грудня.

За версією слідства, ці особи уклали фіктивні договори позики між ДП «Державна інвестиційна компанія», ТОВ «ТД «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт» для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія- 2022».

Після отримання коштів, ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, від початку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних службовим особам«Держінвестпроекту».

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із липня 2016 року, після того, як воно було передано із Головного слідчого управління МВС України.

Нагадаємо, 7 грудня Печерський суд постановив повернути закордонний паспорт Владислав Каськіву і дозволив віїжджати закордон. Він 1 листопада 2017 року року був екстрадований в Україну з Панами. У той же день суд обрав йому запобіжний захід два місяці арешту із альтернативою внесенння застави у розмірі 160 тис грн, які одразу ж були внесені і Каськів вийшов на свободу. Цю справу по іншим розкраданням в Держінвестпроекті на тендерах веде Генеральна прокуратура.

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