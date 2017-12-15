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СБУ шукає розголошення держтаємниці у наданні НАБУ доступу до документів заводу Порошенка

15 Грудня 2017

Головне слідче управління СБУ порушило кримінальне провадження за ознаками розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, в ухвалах суду, якими НАБУ і САП було надано тимчасовий доступ до документів ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському». Про це свідчить ухвала Шевченківського райсуду Києва від 5 грудня.

НАБУ і САП отримали доступ до документів заводу у рамках розслідування справи за фактом розтрати держкоштів під час реалізації так званого проекту «Стіна»

Зустрічне провадження СБУ порушено 13.11.2017 за заявою Голови правління ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» Валерія Шандри. У заяві Шандри вказано, що в ухвалах слідчих суддів Солом’янського райсуду є посилання на предмет двох договорів (№ 396-15 від 05.11.2015 та № 448-15 від 30.11.2015), укладених між заводом «Ленінська кузня» та військовою частиною 1498 (м. Київ), додатки до яких містять гриф «Таємно».

Як зазначили в СБУ, за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації Державної прикордонної служби України, відомості, наведені у текстах вказаних ухвал підпадають під дію вимог ст. 8 закону «Про державну таємницю», статті 1.4.7 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Голови СБУ від 12.08.2005 № 440, та містять інформацію, що становить державну таємницю з грифом секретності «таємно».

5 грудня Шевченківський райсуд столиці надав старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Миколі Побережняку тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме копій трьох ухвал слідчих суддів Солом’янського районного суду міста Києва – дві за липень і одна за жовтень 2017 року.

Нагадаємо, НАБУ і САП розслідують провадження №42016000000000870 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.1 ст.205 КК України.

За версією слідства, Держприкордонслужба з порушеннями закупила у 2015 році бронемашини «Тритон». Слідство встановило, що за рахунок бюджетних коштів було придбано недосконалу спеціальну техніку, яка в момент придбання не могла в повному обсязі виконувати функції та завдання, на які розраховувала Держприкордонслужба під час її закупівлі.

Завод у листопаді поширив заяву, у якій сказано, що «Ленінська кузня» «належним чином здійснила поставку для Державної прикордонної служби України, в рамках укладених двох договорів, чотири одиниці БКМ «Тритон-0103» (бойовий самохідний броньований транспортний засіб з озброєнням)».

«Вартість однієї такої одиниці бронемашини в зазначеній комплектації на світовому ринку озброєнь коштує від 1,5 млн. доларів США, що в декілька разів перевищує фактичну вартість однієї БКМ «Тритон», поставленої для ДПС України», – заявили на підприємстві.

19.07.2017 слідчим суддею Солом’янського райсуду Києва Іриною Усатовою НАБУ і САП було надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Адміністрації Державної прикордонної служби України.

20.07.2017 слідчим суддею Віталієм Українцем НАБУ і САП було надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні військової частини 1498.

18.10.2017 слідчим суддею Людмилою Кізюн НАБУ і САП було надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Завод «Ленінська Кузня».

Власником 82,5% акцій ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському» є ПАТ ЗНКIФ «Прайм ессетс кепiтал», що належить Петру Порошенку. Головою Наглядової ради «Прайм ессетс кепiтал» є Олексій Порошенко, батько президента.

Решта 11,5% акцій заводу «Кузня на Рибальському» належить ПАТ «ЗНКIФ «ВIК», головою Наглядової ради і співвласником якого є нардеп Ігор Кононенко.

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