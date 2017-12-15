Попри заяви Омеляна зарплата керівника «АМПУ» зросте на третину

Оплата праці апарату управління Державного підприємства Адміністрація морських портів України» («АМПУ») наступного року повинна зрости на 24%, а директора підприємства – на 33%.

Про це йдеться в проекті фінансового плану підприємства, який було винесено 14 грудня на розгляд урядового комітету під керівництвом першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва.

В пояснювальній записці «АМПУ» пояснила, що розрахувало зарплатню директора у відповідності до наказів та інструкцій міністерства інфраструктури і вона склала 340 тис грн. на місяць.

Крім цього, підприємство вирішило преміювати директора на максимально можливі гроші. Наказ міністерства від листопада 2016 року №391 передбачає, що премія виплачується поквартально, вона не може перевищувати місячного окладу. Тому «АМПУ» запланувало своєму директору додатково чотири місячні зарплатні, що дозволить вийти йому на середній щомісячний заробіток в 453 тис грн, або 5,44 млн грн. за весь рік.

Зарплата робітників «АМПУ» наступного року повинна зрости на 11%.

На початку року міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував попереднє керівництво «АМПУ» за встановлення собі високих зарплат, премій і роздутий штат та обіцяв скоротити виплати та провести оптимізацію штату.

Загалом фінплан підприємства передбачає зростання в 2018 році чистого прибутку на 4% – до 3,34 млрд грн. Але все одно порівнянні з фактичними показниками 2016 року, в наступному році держпідприємство зменшить прибуток на 15%. Також у порівння з 2016 роком меншими будуть відрахування до держбюджету та цільових фондів, хоча у порівняні з 2017 вони виростуть на 6% – до 4,54 млрд грн.

При узгодженні позицій Мінекономрозвитку розкритикувало фінплан за ріст на 69% витрат на юридичні послуги та вимагало надати більше інформації про днопоглиблювальні роботи, на які заплановано виділити на 66% більше грошей у порівнянні з 2016 роком.

З початку 2017 року Мінінфраструктури змінило все керівництво «АМПУ», підприємство очолив латвієць Райвіс Вецкаганс.

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