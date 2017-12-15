НАБУ вручило підозру судді ВАСУ з розслідування «Наших грошей» за незадекларовані квартири

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Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в декларуванні недостовірної інформації Олегу Голяшкіну. Як раніше з’ясувала журналістка програми «Наші гроші. Досудилися» Марина Ансіфорова, суддя не задекларував дві квартири від матері Віри Голяшкіної, де він проживав.

Натомість у декларації він позначив оренду квартири, в якій фактично не жив.

За версією слідства, суддя Вищого адмінсуду Олег Голяшкін вніс завідомо недостовірні відомості до щорічних декларацій за 2015 та 2016 роки.

«Йдеться про об’єкти нерухомості (дві квартири у центрі Києва), власниками яких є члени родини підозрюваного і які, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 закону «Про запобігання корупції», мали бути відображені служителем Феміди в його щорічних деклараціях», – зазначає НАБУ.

Раніше в рамках справи про декларування недостовірної інформації, співробітники НАБУ обшукали робочий кабінет та квартири судді Олега Голяшкіна і знайшли там 99 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 430 фунтів стерлінгів. Як зазначено в постанові, походження 37-ми тисяч доларів Олег Голяшкін пояснити не зміг, посилаючись на те, що вони належать його матері, Вірі Голяшкіній, пише Слово і Діло.

Нагадаємо, раніше журналісти програми «Наші гроші» розповідали, що суддя Олег Голяшкін судиться за службове житло, в той час як у власності його сім’ї перебуває 5 квартир. З них дві квартири біля Печерської Лаври належать матері судді, Вірі Голяшкіній. Як вдалось з’ясувати, суддя проживав у цих квартирах, проте у декларації їх не зазначав.

Олег Голяшкін брав участь у конкурсі до нового Верховного Суду. На співбесіді суддя не зміг пояснити, за які кошти його мати могла придбати такі апартаменти, і не згадав, де і ким вона працює.

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