Фукс консультується з Грановським, в АП та МВС засекретили дані про його візити

Бізнесмен Павло Фукс в приватних справах відвідує Адміністрацію президента та Міністерство внутрішніх справ, де він міг обговорювати питання приватизації «Одеського припортового заводу» та видобутку газу на Харківщині. В АП і МВС відмовилися розкрити деталі візитів.

Про це йдеться в сюжеті Михайла Ткача в програмі «Схеми»

Журналісти зафіксували, як 5 грудня автівки, якими користується бізнесмен Павло Фукс, під’їхали до одного зі столичних ресторанів на вулиці Інститутській. Там уже стояли машини, на яких їздить народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Грановський, якого також називають неофіційним куратором судової влади та органів прокуратури, і юрист Віктор Барсук, який з ним співпрацює.

Через майже півгодини бізнесмен Фукс залишив заклад, а згодом звідти ж вийшли Грановський та Барсук.

Ближче до ночі цього ж дня – о 23:30 – журналісти зафіксували автівки, якими користується Фукс, вже біля бокового заїзду до Адміністрації президента. Майже опівночі з арки спочатку виїхав службовий Land Cruiser з номерними знаками прикриття, а потім вийшов чоловік, схожий на цього бізнесмена.

Після чого службове авто розвернулося і повернулося назад. За 20 хвилин через цей самий виїзд поїхав і сам президент Петро Порошенко.

Сам Фукс спочатку заперечив візит на Банкову, припустивши, що це міг бути його брат. Але визнав зустріч з Грановським.

В АП мету візиту Фукса роз’яснити відмовилися, пославшись на персональні дані відвідувачів.

Наступного дня після візиту до АП автомобілі, якими користуються Фукс і Грановський, одночасно відвідали МВС. Фукс пояснив, що приїжджав до міністерства у приватних справах і зустрічався з «одним товаришем» з Харкова.

За інформацією джерел «Схем», бізнесмен Фукс міг таємно відвідувати Адміністрацію президента для того, щоб обговорити питання приватизації Одеського припортового заводу або постачання газу на ОПЗ. А візит до МВС міг стосуватися його нібито інтересу до Сахалінського газового родовища, яке входить в орбіту інтересів бізнес-партнера родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його соратника по партії «Народний фронт» Ігоря Котвіцького. Фукс обговорення цих тем заперечив.

Бізнесмен повідомив, що нещодавно відмовився від російського громадянства, а український паспорт в нього з 2015 року.

Від «Наших грошей»

Минулого року Павло Фукс через кіпрську «Hartlog Limited» став власником ТОВ «Голден Деррік» (змінило назву на ТОВ «Іст Юроуп Петролеум»), власниками якої за часів Януковича вважалися міністри Едуард Ставицький та Микола Присяжнюк. Зміна власників співпала з судовими процесами, в результаті яких фірма відновила дію своїх спецдозволів на користування надрами Ново-Диканського родовища в Полтавській області, Попаснянсько-Самарської ділянки у Дніпропетровській області та Північно-Перещепинської ділянки в Харківській області.

Також в березні Фукс став власником ТОВ «Інтерстрой-Груп», яке орендує три земельні ділянки на Рибальському острові у Києві загальною площею понад 5 га поряд з фірмами президента Порошенко. В листопаді ця фірма відсудила у КП «Дирекція будівництва шляхово транспортних споруд м. Києва» 80,66 млн грн. компенсації за збитки, які комунальники завдали майну фірми внаслідок ремонту Подільського мосту. Спірні виробничі приміщення, які начебто пошкодили комунальники, насправді давно не використовуються, знаходяться у занедбаному стані, про що свідчать світлини «Наших грошей».

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