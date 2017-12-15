Екс-менеджер партнерів Шленчака продав «Укргазвидобуванню» обладнання на 191 мільйон

ПАТ «Укргазвидобування» 13 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Укрнафтозапчастина» обладнання на 191,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. для філії «Укрбургаз» поставлять дев’ять комплектів циркуляційних систем СЦ-350 власного виробництва по 21,24 млн грн.

До них входять доливна ємність ЕД-40-1; блок очистки типу БО-6 з ємністю відкритого типу; накопичувальна ємність центрифугального блоку з ємністю відкритого типу; три накопичувальних ємності; накопичувальна ємність БПБР-9; блок приготування розчину типу БПБР-9; колектор всмоктуючих бурових насосів; електрообладнання; кабельно-провідникова продукція; система освітлення; тентове укриття; комплект технічної документації; додаткове обладнання і запасні частини.

Передбачено річний гарантійний строк і забезпечення виконання договору 5%.

Ціна угоди на 26% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 259,06 млн грн.

Конкурентами були компанії «TNN LTD» (Британія) і «Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. Ltd» (Китай), причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Сумська «Укрнафтозапчастина» належать Андрію Овчаренку. Раніше він керував сумським ТОВ «Триаж», підконтрольним партнерам екс-заступника голови правління «Укргазвидобування» Вадима Шленчака, якого НАБУ затримувало по справі Олександра Онищенка щодо розкрадань в «Укргазвидобуванні», але суд випустив його під заставу, внесену банкіром групи Єрємєєва.

Власником «Триаж» наразі є Віктор Сурков, чия дружина Валерія Суркова була засновницею паливної компанії «Калина-Восток» разом зі Шленчаком.

У 2009-2012 рр.. «Укрнафтозапчастина» виграла тендерів на 9,75 млн грн., переважно у нинішнього замовника. Після довгої перерви у жовтні 2017 р. вона отримала маленький підряд «Укргазвидобування» на 928 тис грн.

Нагадаємо, торік «Укргазвидобування» замовило київському ТОВ «ВП «Азімут» того ж Овчаренка систем СЦ-350 в іншій комплектації на 129,10 млн грн.

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