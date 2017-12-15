Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 71 мільйон «Київавтодору» помічника Пресмана

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КК «Київавтодор» 11 грудня за результатами тендеру замовила ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» капітальний ремонт дорожнього покриття проспекту Павла Тичини за 70,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року проспект відремонтують на ділянці від Дніпровської набережної до вулиці Березняківської у Дніпровському районі.

За підсумковою відомістю ресурсів, асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 з полімером (Б-20 МКА) коштує 2 195 грн./т, а щільний крупнозернистий типу А марки 1 з полімером – 2 078 грн./т, що відповідає ринковим цінам (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Ціни бетонів сягають 1 045 грн./куб. м, що теж не перевищує ринкового рівня.

Гранітні бортові камені 1ГП замовили по 600 грн./м, тоді як нещодавно на іншому тендері «Київавтодору» вони коштували на 7% дешевше – 560 грн./шт. У гуртовому продажу їх можна знайти на 75% дешевше – по 320 грн./шт.

Натомість бетонні плити ФЕМ (цегла стандартна, колір на білому цементі) купили по 206 грн./кв. м, що на чверть дешевше від ціни згаданих торгів «Київавтодору» в 258 грн./кв. м.

Гарантійний строк на гранітний бортовий камінь становить 15 років, на бетонний і залізобетонний бортовий камінь, азбестоцементні труби, чавунні люки та зливоприймальні решітки, бетонні опорні плити під люки – 10 років, на покриття з асфальтобетону і плитки – 5 років, на розмітку пластиком – рік.

На заробітну плату піде 3,48 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 373 тис грн.

Ціна угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 71,13 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ПП «Київшляхбуд» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Раніше власником 84% акцій «БШБУ № 50» був громадянин Росії, ім’я котрого SMIDA не розкриває. Але у березні 2015 р. його частка зменшилась до 9,8%. Нині пакет у 74% належить гендиректору фірми Віктору Гавриленку. У 2002-2003 рр. той очолював ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Нинішній керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв раніше був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Пресмана (нині – група «Партія «Відродження»). Пресман в інтерв’ю не приховує дружні стосунки з мером Одеси Трухановим.

Нагадаємо, також НАБУ  розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн. бюджетних коштів на тендерах Трухановим, посадовцями міськради, «Київшляхбуду», ТОВ «Ростдорстрой» та інших компаній.

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