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«Антонов» дав 11 мільйонів за авіапаливо фірмі директора «Заводу 410 ЦА», переписаній на юриста

15 Грудня 2017

ДП «Антонов» 11 листопада уклало угоду з ТОВ «Паладіум Плюс» про постачання авіаційного палива на 11,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 500 т авіапалива ТС-1 (РТ, Джет А-1) по 22 869 грн. за тонну.

У жовтні ця компанія продала його «Антонову» за такою ж ціною., що була дещо вищою від весняної закупівлі Міноборони по 19 966 – 21 000 грн./т.

В звіті, оприлюдненому «Антоновим» в системі «Прозорро», немає даних про проведення відкритих торгів. Постачальником обрано фірму «Паладіум Плюс», якій «Антонов» в червні замовив зберігання до 2 тис т нафтопродуктів. Тоді жодних цін палива «Антонов» у своєму звіті про закупівлю не оприлюднив.

«Паладіум Плюс» зі статутним капіталом 1 тис грн. заснували у 2010 році Аліса Пак, Андрій Бутузов і Віктор Ганькевич – нинішній гендиректор ДП «Завод 410 ЦА» ДК «Укроборонпром».

У 2013 році засновниками фірми стали Віктор Ганькевич та його батько Володимир Ганькевич. А в 2016 році, за даними системи «YouControl», її переоформили на Едуарда Шкурка, відомого як начальник управління правової роботи того ж «Заводу 410 ЦА».

Зараз «Паладіум Плюс» записано на Костянтина Дергачова з окупованої росіянами Ялти в Криму, а директором є Алла Христинченко.

Дергачов є партнером Михайла Ілляшева по компаніям «А с о ц і а ц і я юридичних фірм України» і «Центр експертних досліджень». Ілляшев – співвласник та управляючий партнер компанії «Ілляшев і партнери», яка обслуговує «Антонов» у якості юридичного радника. Інтереси «Антонова» у спорі з турецькими аеропортовиками представляв старший партнер «Ілляшев і партнери» Роман Марченко. Цей депутат Київради від «Самопомочі» пов’язаний із низкою скандалів.

Також Дергачов разом із Автанділом Хачідзе є бенефіціарами ТОВ «Адлі», підписантом якого значиться ще одна співзасновниця «Ілляшев і партнери» Марія Макодзеба.

Крім того, Дергачов – бенефіціар панамського офшора «Tesson Consulting Corp.», на який оформлене ДП «Центр правового консалтингу». Останнє надавало якісь юридичні послуги банкрутуючому ПАТ «Сумихіпром».

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